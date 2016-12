Khám phá hay ho về giống gà quái vật của Việt Nam

Gà Đông Tảo (còn gọi là gà đông cảo, gà tiến vua) là một giống gà quý hiếm của xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Loài gà này có giá bán đắt đỏ, trên dưới 6 triệu động cho một cặp. Ngày Tết, giá một cặp gà Đông Tảo có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Đặc điểm nổi bật, dễ nhận biết nhất của gà Đông Tảo là cặp chân to, vẩy thịt chứ không phải vẩy sừng như gà thông thường. Gà trống thường có lông màu đen, dáng gà to, khỏe mạnh. Gà mái thường có lông màu trắng sữa, chân to và đỏ. Gà Đông Tảo mái đẻ trứng lúc 160 ngày tuổi. Chúng thường đẻ trứng ít hơn gà thường và ấp trứng cũng vụng về hơn do đôi chân to. Trứng có trọng lượng khoảng 48-55g/quả. Ngày xưa, gà Đông Tảo thường được tiến vua, tiến quan hoặc để cúng tế-hội hè. Ngày nay, người ta thường biếu nhau gà Đông Tảo trong các ngày tết hoặc thường được dùng để thắp hương cúng ông bà tổ tiên. Gà Đông Tảo khá khó tính, không thích bị nhốt nhưng nhìn chung là giống gà dễ nuôi, dễ sống và thích ứng được với điều kiện tự nhiên của nước ta. Thịt gà Đông Tảo rất thơm ngon, ăn giòn, màu rất giống với màu của thịt bò nấu chín. Loài gà này có thể được chế biến thành nhiều món như da gà bóp thính, gà hấp nấm, chân gà hầm thuốc bắc... Nằm trong danh sách các giống gia cầm quý hiếm của Việt Nam, giống gà này đang được bảo tồn nguồn gen, giữ giống bằng nhiều phương cách khách nhau.

