Khám phá giống chó "đầu to, mông teo" nổi tiếng thế giới

Chihuahua là giống chó có xuất xứ từ bang Chihuahua của Mexico. Chúng là giống chó có thân hình nhỏ nhất trong mọi loài chó trên thế giới với chiều cao trung bình khoảng 23cm và nặng 3,5kg. Chó Chihuahua có bộ lông đa dạng về màu sắc từ trắng, xám, đen, vàng đến những màu hỗn hợp. Đặc trưng của giống chó này là cái đầu tròn với chiếc mõm ngắn, đôi mắt và tai to so với khuôn mặt. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng chó Chihuahua lại có bộ não lớn. Đây có thể là lý do vì sao giống chó này rất thông minh. Đặc biệt, giống chó này chỉ trung thành tuyệt đối với một người chủ duy nhất. Chó Chihuahua không có xu hướng thân quen với những con chó khác. Giống chó này có tuổi thọ trung bình từ 8 đến 10 năm. Chó Chihuahua ưa thích khí hậu ấm áp. Chúng ăn rất ít nên điều quan trọng khi cho chúng ăn là phải đảm bảo thức ăn phù hợp, dễ tiêu hoá và đủ dinh dưỡng. Chó Chihuahua gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe như thở khò khè và ngáy khi ngủ do mũi ngắn, dễ bị bệnh thấp khớp, nghẹt mũi, cảm lạnh và vấn đề về nướu, dễ bị khô giác mạc, đục thuỷ tinh thể thứ cấp vì mắt của chúng lồi ra.

