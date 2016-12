Khám phá bất ngờ về con đuông dừa đặc sản Việt Nam

Đuông dừa là ấu trùng dạng sâu của bọ kiến dương. Là đặc sản cao cấp ở Việt Nam, một con đuông giống con được bán với giá khoảng 25.000 đồng và một đĩa đuông dừa sau khi chế biến có giá lên đến vài triệu đồng. Sau mùa giao phối, kiến dương thường chọn cây dừa sung sức, khoét ngọn rồi đẻ trứng vào. Trứng nở ra ấu trùng và lớn dần nhờ ăn cổ hũ dừa đến khi xuyên thủng ngọn dừa. Đuông dừa có hình dạng giống con sâu non, thân mềm nhũn, màu trắng sữa. Trước khi phát triển đến giai đoạn ấu trùng, đuông dừa phải trải qua giai đoạn trứng. Trứng đuông dừa có màu trắng, hình trụ hay bầu dục, bóng, kích thước khoảng 1 - 2,5mm. Phần mặt sau của trứng có cấu trúc đặc biêt góp phần cung cấp khí oxy cho ấu trùng. Đuông dừa trưởng thành có kích thước bằng ngón tay trỏ hoặc thậm chí bằng ngón chân cái người lớn, dài chừng 3 cm đến 5 cm. Vào thời kỳ này, con đuông non nào cũng ứ sữa, mập tròn và mềm nhũn. Đuông dừa được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, trong đó phổ biến nhất là món đuông chấm nước mắm ăn sống. Ngoài ra, nó còn được chế biến thành đuông nướng, đuông chiên bơ, đuông hấp nước dừa, đuông nấu cháo… Đuông dừa là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nó có thể chứa một số chất gây dị ứng, hoặc một số bào tử nấm độc nhiễm vào con đuông và trở thành nấm có độc tính cao. Vì vậy những người có cơ địa dị ứng nên cân nhắc trước khi ăn món này. Cây dừa khi bị đuông dừa tấn công sẽ có triệu chứng như ngọn và các tàu lá phía trên ngọn bị chết. Đây là sinh vật gây hại với cây dừa, do đó việc nuôi và buôn bán đuông dừa hiện bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức.

