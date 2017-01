Hươu cao cổ con dũng cảm chống chọi nanh vuốt sư tử

Nhiếp ảnh gia Karl-Heinz Fechter, 43 tuổi, từ Pretoria, Nam Phi đã ghi lại được khoảnh khắc kịch tính khi hươu cao cổ con dũng cảm, chiến đấu với sư tử cái đến hơi thở cuối cùng, khiến nhiều người không khỏi thương xót, cảm phục. (Nguồn Dailymail) Trong lúc một nhóm sư tử trẻ tuổi đi săn, chúng đã phát hiện hai mẹ con hươu cao cổ đang lang thang trong khu cây bụi tầm thấp. (Nguồn Dailymail) Ngay sau khi phát hiện ra con mồi tiềm năng là hươu cao cổ con, sư tử cái lập tức lao đến tấn công. (Nguồn Dailymail) Đáng buồn là khi thấy những con sư tử cái tấn công hươu cao cổ con, hươu cao cổ mẹ quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy, để mặc con mình bị quây giết. (Nguồn Dailymail) Mặc dù bị mẹ bỏ rơi, hươu cao cổ con vẫn cố giữ bình tĩnh, dũng cảm chiến đấu, chống lại nanh vuốt của sư tử luôn chực cào xé vào cơ thể mình. (Nguồn Dailymail) Có những thời điểm, hươu cao cổ con dùng đôi chân dài đá cho sư tử hoa mắt, váng đầu. Tuy nhiên do còn non trẻ, lực chân không đủ nên những cú trả đòn của hươu cao cổ không gây tổn thương lớn đến sư tử. (Nguồn Dailymail) Cuộc giằng co diễn ra suốt hai giờ đồng hồ, thực sự là một thử thách cam go đối với sư tử cái trẻ tuổi. (Nguồn Dailymail) Cuối cùng, khi hươu cao cổ con đuối sức, con sư tử cái cũng vật ngã được con mồi và giết chết bằng một nhát cắn thẳng vào cổ họng. (Nguồn Dailymail)

