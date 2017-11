Hươu cao cổ chết thảm khi đối đầu anh em sư tử

Theo các nhà khoa học, lực đá của một con hươu cao cổ trưởng thành có thể đá bay đầu của một con sư tử dũng mãnh. Thế nhưng trên thực tế, khi đối đầu với sư tử, hươu cao cổ có rất ít lợi thế. Lý do là bởi nó không hề có kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa cấu tạo cơ thể khiến hươu cao cổ không thể linh hoạt để né đòn hay phản kích. (Nguồn Sina) Mới đây, tại công viên Kgalagadi Transfrontier ở Nam Phi, nhiếp ảnh gia Michael Cohen ghi lại được cảnh tượng kỳ thú, khi anh em vua sư tử săn giết hươu cao cổ. (Nguồn Sina) Với kích thước lớn hơn rất nhiều sư tử, hươu cao cổ trưởng thành không nghĩ rằng mình lại là đối tượng săn giết của hai con sư tử đực đói bụng đang ẩn nấp quanh đó. Chính vì thế, khi bị sư tử tấn công, hươu cao cổ khá ngỡ ngàng và phản ứng chậm. (Nguồn Sina) Theo quan sát của nhiếp ảnh gia, cả hai con sư tử đực đã phải vận dụng tất cả những kỹ năng săn mồi của mình, để có thể hạ gục hươu cao cổ lớn hơn chúng gấp nhiều lần. Thậm chí, những con sư tử đực còn phải mạo hiểm mạng sống khi chúng bị những móng guốc của hươu cao cổ dẫm lên. (Nguồn Sina) Về phía con hươu cao cổ, nó chỉ một lòng muốn chạy trốn chứ không thật sự muốn đối đầu và tử chiến với sư tử đực. Chính vì vậy, sư tử đực có cơ hội hơn. Chỉ cần hươu cao cổ sơ hở, sư tử đực sẽ thay phiên nhau leo lên lưng hươu cao cổ, cắn xé cơ thể con mồi, khiến con mồi đau đớn và mất đi lý trí. (Nguồn Sina) Mặc dù vậy, sư tử cũng lĩnh không ít đòn đau từ con mồi khổng lồ. Trong một khoảnh khắc, hươu cao cổ gần như đã lật ngược tình thế khi dùng chân sau giáng mạnh xuống cơ thể sư tử đực, khiến mãnh thú săn mồi đau đớn gầm thét. (Nguồn Sina) Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, hươu cao cổ không biết tận dụng lợi thế và cơ hội, để sư tử thoát khỏi vòng nguy hiểm. May mắn hiếm khi đến hai lần, hươu cao cổ đã phải trả một cái giá cực đắt cho kinh nghiệm non nớt của mình. (Nguồn Sina) Ngay sau khi thoát khỏi vòng nguy hiểm, bộ đôi sư tử đực điên cuồng tấn công. Vào lúc kịch tính nhất, một con sư tử đực nắm bắt được thời cơ, nhảy lên cắn chặt vào mũi của hươu cao cổ, trong khi con còn lại cắn thẳng vào phần bụng mềm của hươu cao cổ, khiến con mồi tắt thở nhanh chóng. (Nguồn Sina) Sau khi hạ gục được con mồi, anh em sư tử đực dũng mãnh cùng nhau chia sẻ thịt hươu. Chúng kết thúc cuộc đi săn thành công nhưng cũng muôn phần nguy hiểm của mình một cách đầy tự hào. (Nguồn Sina) Sau nhiều lần ăn thịt hươu đến no căng bụng, sư tử đực bỏ đi, bỏ lại bộ xương hươu cho đám kền kền đã rình rập từ lâu. (Nguồn Sina) Mời quý độc giả xem video: Sư tử giật mình cong đuôi bỏ chạy khi cắn thủng lốp xe

Theo các nhà khoa học, lực đá của một con hươu cao cổ trưởng thành có thể đá bay đầu của một con sư tử dũng mãnh. Thế nhưng trên thực tế, khi đối đầu với sư tử, hươu cao cổ có rất ít lợi thế. Lý do là bởi nó không hề có kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa cấu tạo cơ thể khiến hươu cao cổ không thể linh hoạt để né đòn hay phản kích. (Nguồn Sina) Mới đây, tại công viên Kgalagadi Transfrontier ở Nam Phi, nhiếp ảnh gia Michael Cohen ghi lại được cảnh tượng kỳ thú, khi anh em vua sư tử săn giết hươu cao cổ. (Nguồn Sina) Với kích thước lớn hơn rất nhiều sư tử, hươu cao cổ trưởng thành không nghĩ rằng mình lại là đối tượng săn giết của hai con sư tử đực đói bụng đang ẩn nấp quanh đó. Chính vì thế, khi bị sư tử tấn công, hươu cao cổ khá ngỡ ngàng và phản ứng chậm. (Nguồn Sina) Theo quan sát của nhiếp ảnh gia, cả hai con sư tử đực đã phải vận dụng tất cả những kỹ năng săn mồi của mình, để có thể hạ gục hươu cao cổ lớn hơn chúng gấp nhiều lần. Thậm chí, những con sư tử đực còn phải mạo hiểm mạng sống khi chúng bị những móng guốc của hươu cao cổ dẫm lên. (Nguồn Sina) Về phía con hươu cao cổ, nó chỉ một lòng muốn chạy trốn chứ không thật sự muốn đối đầu và tử chiến với sư tử đực. Chính vì vậy, sư tử đực có cơ hội hơn. Chỉ cần hươu cao cổ sơ hở, sư tử đực sẽ thay phiên nhau leo lên lưng hươu cao cổ, cắn xé cơ thể con mồi, khiến con mồi đau đớn và mất đi lý trí. (Nguồn Sina) Mặc dù vậy, sư tử cũng lĩnh không ít đòn đau từ con mồi khổng lồ. Trong một khoảnh khắc, hươu cao cổ gần như đã lật ngược tình thế khi dùng chân sau giáng mạnh xuống cơ thể sư tử đực, khiến mãnh thú săn mồi đau đớn gầm thét. (Nguồn Sina) Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, hươu cao cổ không biết tận dụng lợi thế và cơ hội, để sư tử thoát khỏi vòng nguy hiểm. May mắn hiếm khi đến hai lần, hươu cao cổ đã phải trả một cái giá cực đắt cho kinh nghiệm non nớt của mình. (Nguồn Sina) Ngay sau khi thoát khỏi vòng nguy hiểm, bộ đôi sư tử đực điên cuồng tấn công. Vào lúc kịch tính nhất, một con sư tử đực nắm bắt được thời cơ, nhảy lên cắn chặt vào mũi của hươu cao cổ, trong khi con còn lại cắn thẳng vào phần bụng mềm của hươu cao cổ, khiến con mồi tắt thở nhanh chóng. (Nguồn Sina) Sau khi hạ gục được con mồi, anh em sư tử đực dũng mãnh cùng nhau chia sẻ thịt hươu. Chúng kết thúc cuộc đi săn thành công nhưng cũng muôn phần nguy hiểm của mình một cách đầy tự hào. (Nguồn Sina) Sau nhiều lần ăn thịt hươu đến no căng bụng, sư tử đực bỏ đi, bỏ lại bộ xương hươu cho đám kền kền đã rình rập từ lâu. (Nguồn Sina) Mời quý độc giả xem video: Sư tử giật mình cong đuôi bỏ chạy khi cắn thủng lốp xe