Hình ảnh hiếm có về quá trình sinh đẻ của trâu rừng

Morné Hamlyn, một hướng dẫn viên tại khu bảo tồn động vật hoang dã Timbavati Private Nature & Game Reserve, Nam Phi đã ghi lại được cảnh tượng trâu rừng sinh đẻ kịch tính. Nó trốn vào trong một bụi cây vắng và vắt kiệt sức mình để sinh con. Việc trâu rừng sinh con thực sự là một trong những màn mạo hiểm nhất trong cuộc đời nó. Đây là thời khắc mà cả trâu rừng mẹ và trâu rừng sơ sinh yếu đuối nhất. Trong lúc trâu rừng mẹ cực kỳ đau đớn vì phải vượt cạn một cách tự nhiên nhất, hoang dã nhất, mất đi hầu hết năng lượng để rặn đẻ thì đứa con sơ sinh của nó hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu bị những mãnh thú săn mồi hung hãn như sư tử, báo đốm hoặc chó hoang châu Phi... phát hiện, hai mẹ con trâu rừng có thể không còn có thể nhìn thấy ngày mai. Ngay sau khi nghé con rơi từ độ cao khoảng 1m xuống dưới đất, chính thức đến với thế giới tự nhiên, nó vẫn không thể cử động, phải nhờ mẹ xé rách tấm màng và tập đứng trên đôi chân non nớt của chính mình. Vào lúc này, trâu mẹ vô cùng lo lắng, hoảng sợ. Chỉ một tiếng động lạ dù là rất nhỏ, nó cũng cảnh giác ngẩng đầu lên quan sát. Rất may, tiếng động lạ đó là từ một đồng loại khác của nó, đến để canh chừng và giúp đỡ hai mẹ con trâu rừng. Xem thêm một số hình ảnh khác về màn sinh đẻ hoang dã của trâu rừng do hướng dẫn viên Morné Hamlyn ghi lại.

Morné Hamlyn, một hướng dẫn viên tại khu bảo tồn động vật hoang dã Timbavati Private Nature & Game Reserve, Nam Phi đã ghi lại được cảnh tượng trâu rừng sinh đẻ kịch tính. Nó trốn vào trong một bụi cây vắng và vắt kiệt sức mình để sinh con. Việc trâu rừng sinh con thực sự là một trong những màn mạo hiểm nhất trong cuộc đời nó. Đây là thời khắc mà cả trâu rừng mẹ và trâu rừng sơ sinh yếu đuối nhất. Trong lúc trâu rừng mẹ cực kỳ đau đớn vì phải vượt cạn một cách tự nhiên nhất, hoang dã nhất, mất đi hầu hết năng lượng để rặn đẻ thì đứa con sơ sinh của nó hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu bị những mãnh thú săn mồi hung hãn như sư tử, báo đốm hoặc chó hoang châu Phi... phát hiện, hai mẹ con trâu rừng có thể không còn có thể nhìn thấy ngày mai. Ngay sau khi nghé con rơi từ độ cao khoảng 1m xuống dưới đất, chính thức đến với thế giới tự nhiên, nó vẫn không thể cử động, phải nhờ mẹ xé rách tấm màng và tập đứng trên đôi chân non nớt của chính mình. Vào lúc này, trâu mẹ vô cùng lo lắng, hoảng sợ. Chỉ một tiếng động lạ dù là rất nhỏ, nó cũng cảnh giác ngẩng đầu lên quan sát. Rất may, tiếng động lạ đó là từ một đồng loại khác của nó, đến để canh chừng và giúp đỡ hai mẹ con trâu rừng. Xem thêm một số hình ảnh khác về màn sinh đẻ hoang dã của trâu rừng do hướng dẫn viên Morné Hamlyn ghi lại.