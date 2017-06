Hãi hùng trăn khổng lồ xơi tái các "nạn nhân" bất đắc dĩ

Khi trăn khổng lồ bắt đầu nuốt mồi, hiếm khi chúng dừng lại, cho dù chúng có thể gặp các biến chứng do nuốt phải các dị vật. Ở Australia, dân số loài trăn rất đông đúc, do đó cảnh nó nuốt chửng một con Kangaroo to lớn là không hiếm gặp. Con trăn tấn công, nghiền nát và nuốt con mồi rất nhanh gọn. Ở Georgia, một con trăn khổng lồ đã bị suy kiệt sức khỏe do nuốt phải một quả bóng golf, thứ nó lầm tưởng là một quả trứng cho bữa ăn tối ngon lành. Con trăn gặp rắc rối lớn về tiêu hóa, nhưng may mắn được một nông dân phát hiện và đưa đến khu bảo tồn động vật hoang dã để giúp phẫu thuật. Bạn có tin nổi trăn nuốt nhầm cả một cái chăn điện? Đó là câu chuyện có thật xảy ra ở Idaho, Mỹ. Con trăn Miến Điện đã hoàn toàn nuốt chửng một chiếc chăn điện cỡ to, khiến cơ thể nó khó chịu và gặp nguy hiểm. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cho con trăn để loại bỏ dị vật vướng trong đó. Trăn nuốt quả trứng bằng gốm. Trứng gà được xem như là một bữa ăn rất ngon miệng đối với các loài trăn rắn, tuy nhiên trứng gốm thì đúng là một thảm họa. Quả trứng gốm, dị vật mà con trăn này nuốt chửng, thường được bỏ trong chuồng gà để khuyến khích những con gà đẻ trứng. Trăn nuốt chửng cá sấu. Trăn và cá sấu là hai kẻ săn mồi nguy hiểm và hung dữ nhất trong tự nhiên. Chúng có khối lượng gần tương đương nhau, kẻ săn mồi nếu không may cũng có thể trở thành con mồi. Cuộc chiến giữa một con trăn khổng lồ và cá sấu luôn luôn gây kinh ngạc. Bóng đèn điện. Mặc dù loài trăn có giác quan sắc bén để tìm thấy con mồi, chúng cũng có thể mắc những sai lầm cực kỳ nguy hiểm, giống như trường hợp trăn nuốt phải quả bóng đèn điện ở Gainesville, Florida, Mỹ. Con trăn đã nuốt nhầm không chỉ một lần mà là hai lần. Nó được tìm thấy có hai cục u khó chịu trong cơ thể, được xác định là hai bóng đèn điện 15 Watt. Rắn tự nuốt chửng chính mình. Rắn đã thực sự tự nuốt chửng đuôi của chính mình là trường hợp rất kỳ lạ và đáng lo ngại được ghi nhận. Con vật đã không tự nhận thức được bản thân nó và lầm tưởng đó là một con mồi khác. Một trường hợp khó tin từng được ghi nhận, đó là việc một con trăn được tìm thấy đã chết sau khi nuốt chửng một con cá sấu hoàn toàn trưởng thành. Nhiều chuyên gia cho rằng con trăn đã tiêu thụ bữa ăn quá lớn đối với hệ thống tiêu hóa của nó. Con cá sấu được tìm thấy gần như nguyên vẹn, nhô ra khỏi lỗ thủng trên cơ thể con trăn. Tại Brazil, một con trăn Anaconda xanh được tìm thấy khi đang tiêu hóa một con bò trưởng thành. Tuy trăn Anaconda là loài trăn khổng lồ, có kích thước rất lớn, một con bò vẫn quá lớn so với con mồi lý tưởng của chúng, Trăn đá châu Phi nuốt chửng cậu bé 10 tuổi. Câu chuyện xảy ra ở Durban, Nam Phi, bạn bè của nạn nhân cho biết chúng đã chứng kiến cảnh tượng như trong phim kinh dị khi con trăn nuốt chửng cậu bé.

