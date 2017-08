Hãi hùng lợn khổng lồ nổi điên tấn công bà lão

Theo thông tin đăng tải, bà Bibi Jan, 60 tuổi, một người giúp việc đang trên đường từ nhà chủ về nhà thì bất ngờ bị hai con lợn nổi điên tấn công. Chúng không chỉ hất ngã bà Bibi Jan xuống đất mà còn cắn vào đầu, vào mặt và cánh tay của bà. Bị tấn công bất ngờ và mạnh mẽ, bà Bibi Jan không có khả năng chống cự. Bà không thể làm gì khác là nằm co người trên đất, chịu đựng những cú húc mạnh kinh người của hai con lợn điên kỳ quái. May mắn thay, ngay sau đó có hai thanh niên đi xe máy tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng bà Bibi Jan bị lợn tấn công, ngay lập tức hai thanh niên xuống xe, dùng gậy và la hét đuổi những con lợn đi. Bà Bibi Jan sau đó cũng được đưa ngay vào bệnh viện để điều trị. Được biết, chấn thương của bà Bibi Jan tập trung chủ yếu trên mặt và cánh tay, không đe dọa đến tính mạng. Người dân địa phương cho biết, sự kiện lợn nổi điên tấn công con người này không phải lần đầu tiên, mà đã là lần thứ ba. Lần thứ nhất, lợn tấn công một cậu bé 3 tuổi, lần thứ hai, chúng tấn công một giáo viên và lần này, chúng tấn công một phụ nữ lớn tuổi. Trong tất cả nạn nhân, người giáo viên bị thương nghiêm trọng nhất. Cư dân ở đây đã kiến nghị lên chính quyền địa phương, mong chính quyền có biện pháp khắc phục thế nhưng các quan chức địa phương vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Họ cũng cho biết thêm, có thể những con lợn tấn công con người là vì muốn bảo vệ con của chúng. Những người bị tấn công có lẽ do vô tình đã tiếp xúc quá gần gũi với những con lợn con, khiến lợn mẹ cảm thấy bị đe dọa và nổi điên, tấn công con người.

