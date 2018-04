Hãi hùng đơn độc đụng độ rắn hổ mang chúa rướn người cao 1m80

Mới đây, một người đàn ông ở Suratthani, Thái Lan có một trải nghiệm để đời khi đơn độc đụng độ rắn hổ mang chúa khổng lồ ngay trong vườn nhà.

May mắn thay, do đối tượng săn giết của rắn hổ mang chúa không phải là anh, nên anh may mắn thoát chết trong gang tấc.



Cụ thể, ngày hôm đó, khi đang đi dạo trong vườn, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng thú vị. Một con cú mèo đã mổ trứng gà để ăn. Muốn quan sát kỹ hơn, người đàn ông bước đến gần nơi con cú mèo đang tận hưởng bữa ăn của mình.

Chẳng may, do bước mạnh, anh làm con chim cú giật mình và bay đi. Chán nản, anh xoay người bỏ đi. Chẳng ngờ, anh bắt gặp một con rắn hổ mang chúa khổng lồ, lúc đấy đã rướn người cao gần 1m80, mặt đối mặt với anh ở khoảng cách gần.

Sợ đến mức không dám thở, người đàn ông lấy hết sức để bình tĩnh, sau đó nhận ra mục tiêu săn mồi của con rắn hổ mang chúa vốn là con cú.

Người đàn ông rón rén lùi lại, sau đó chạy thật nhanh khỏi khu vườn. Ngay khi an toàn, anh gọi mọi người trong làng và chuyên gia bắt rắn đến giúp đỡ.

Mời quý vị xem video: Vây bắt rắn hổ mang "khủng" ở Vĩnh Phúc

Cuối cùng, người đàn ông và dân làng đã bắt được con rắn hổ mang chúa khổng lồ . Họ khống chế nó và đem nó đến nơi hoang dã thật xa khu dân cư để thả.

Rắn hổ mang chúa là một trong những loài rắn độc dài nhất thế giới. Nó có thể giết chết và nuốt con mồi to hơn nó nhiều lần.

Khi đã khóa chết con mồi, rắn hổ mang chúa sẽ tấn công rất tàn bạo. Chất độc cực mạnh của nó sẽ xâm nhập cơ thể con mồi, khiến con mồi chết kỳ đau đớn.