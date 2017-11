Ghen tị hành trình du lịch cảm hứng của cặp đôi chó mèo

Trong ảnh là Henry và Baloo, cặp bạn thân khác loài có chung niềm đam mê du lịch, trải nghiệm và khám phá giống hệt như chủ nhân của mình. Cả hai đã cùng nhau đi qua nhiều con đường, tận hưởng nhiều hành trình vô cùng thú vị, khiến nhiều người phải ghen tị. (Nguồn Bored Panda) Theo thông tin đăng tải, chú chó Henry được cô chủ Avid Cynthia Bennett nhận nuôi vào năm 2014. Khi đó, Henry mới được 14 tuần tuổi nhưng đã to hơn những con chó cùng tuổi khác tới 5 lần. (Nguồn Bored Panda) Khi được Bennett bế lên, Henry cuộn tròn trong vòng tay của cô. Kể từ giây phút đó, định mệnh đã gắn kết chú chó đáng yêu với cô chủ nhân hậu, ưa khám phá của mình. (Nguồn Bored Panda) Lúc đầu, cô Bennett khá do dự khi đưa Henry đi du lịch cùng mình và bạn trai. Tuy nhiên, không nỡ để chó cưng ở nhà một mình, cô Bennett quyết định Henry sẽ là một thành viên trong những chuyến du lịch. (Nguồn Bored Panda) Không làm cô chủ Bennett thất vọng, ngay trong chuyến leo núi đầu tiên, Henry đã chứng tỏ mình cực kỳ thích thú với những hành trình khám phá thiên nhiên vô cùng thú vị này. (Nguồn Bored Panda) "Henry tìm tòi vách đá cao nhất và dốc nhất để trải nghiệm. Khi lên đến đỉnh núi, nó chạy đến mép vách đá và thản nhiên nhìn xuống như không có chuyện gì xảy ra", cô Bennett nói. (Nguồn Bored Panda) Đó cũng chính là lý do tại sao Bennett gọi Henry là "dê núi nhỏ". (Nguồn Bored Panda) Vài tháng trước, Bennett và bạn trai mình quyết định sẽ nhận nuôi thêm một chú mèo. Sau 5 tháng tìm kiếm tại các trung tâm bảo trợ động vật, họ đã tìm được một con mèo Xiêm vô cùng đáng yêu. (Nguồn Bored Panda) Đặt tên mèo cưng là Baloo, Bennett và bạn trai khá hồi hộp khi giới thiệu Baloo và Henry với nhau. Họ hy vọng cả hai sẽ hòa hợp và cùng tận hưởng những chuyến đi. (Nguồn Bored Panda) May mắn thay, ngay khi gặp Henry, Baloo đã tỏ ra rất thích thú. Không bao lâu sau khi gia nhập vào gia đình yêu du lịch, Henry và Baloo đã bắt đầu hành trình đầu tiên với nhau. (Nguồn Bored Panda) Cả hai vô cùng ăn ý và Henry đã giúp đỡ Baloo rất nhiều. Hầu như trong suốt những hành trình du lịch, Baloo đều ở trên lưng Henry. (Nguồn Bored Panda) Tới địa điểm ấn định, Baloo sẽ nhảy xuống đất và cùng Henry khám phá khắp mọi nơi. Đến giờ ăn, cả hai sẽ cùng ăn, cùng uống. (Nguồn Bored Panda) Đến giờ nghỉ ngơi, Baloo sẽ vô cùng tự nhiên mà rúc vào Henry, cả hai thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ êm đềm, ấm áp. (Nguồn Bored Panda) Hiện, tài khoản Instagram ghi lại những chặng đường của Henry và Baloo đã thu hút được hơn 100.000 người theo dõi. Mỗi bức ảnh của cả hai nhận được hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. (Nguồn Bored Panda) Tất cả mọi người đều cho biết, hành trình tràn ngập cảm hứng của Henry và Baloo đã đem đến niềm vui và truyền nhiệt huyết cho họ. Mong rằng đôi bạn thân chó và mèo này sẽ còn cùng nhau khám phá, tận hưởng thiên nhiên trên nhiều cung đường khác nữa. (Nguồn Bored Panda) Mời quý độc giả xem video: Chú chó biết đưa giấy cho chủ lau mỗi lần chủ hắt hơi

