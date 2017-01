Gấu nâu khổng lồ kịch chiến để giành quyền giao phối

Không giống như nhiều loài mãnh thú khác chỉ thể hiện sức mạnh và đánh đuổi kẻ thua cuộc khi kịch chiến để tranh giành quyền giao phối, nếu những con gấu nâu khổng lồ đại chiến vì tình, vì quyền giao phối, chúng sẵn sàng gây ra những vết thương chí mạng cho nhau. Những hình ảnh này được ghi lại tại bán đảo Alaska, thánh địa của loài gấu nâu hoang dã. Hai con gấu đực khổng lồ này đã không vừa mắt nhau từ trước. Do cả hai đều có kích thước và thể lực tương đương, chúng không dại dột gây hấn thường xuyên, làm lợi cho kẻ khác. Chỉ khi đến mùa giao phối, tính hung hăng không thể kiểm soát, hai con gấu nâu Bắc Mỹ khổng lồ hung dữ này mới lao vào cuộc kịch chiến để giành quyền thống trị, quyền giao phối tuyệt đối. Việc duy trì giống nòi thực sự rất quan trọng với gấu nâu. Chúng thậm chí còn sẵn sàng phá hoại "của quý" của đối phương khi giao chiến hoặc giết gấu con của kẻ khác để gấu cái có thể tiếp tục giao phối và mang thai đứa con của mình. Gấu cái cũng rất thông minh, nó chỉ chọn giao phối với kẻ thắng cuộc nếu như nổ ra cuộc chiến tranh giành quyền giao phối, hoàn toàn không có tình cảm. Lý do là bởi kẻ thắng cuộc được cho là kẻ có mã gene tốt, khỏe mạnh, cường tráng, mạnh mẽ, có thể khiến thế hệ gấu tiếp theo phát triển hơn. Trở lại với cuộc chiến của loài gấu ở Alaska, cuối cùng, sau cuộc kịch chiến con gấu nâu đực có màu lông sậm hơn yếu thế, nặng nề bỏ đi. Ngược lại, con gấu đực chiến thắng bắt đầu khệnh khạng đi tiểu khắp khu vực xảy ra cuộc kịch chiến như để phân định lãnh thổ và quyền thống trị tối cao của mình. Rất may mắn là cuộc kịch chiến vì tình của gấu nâu lần này không có thương vong.

