Điểm danh những giống gà quý hiếm nhất Việt Nam

Đứng đầu danh sách những giống gà quý hiếm ở Việt Nam là giống gà có cái tên rất kêu, gà chín cựa. Tưởng như loài gà này chỉ có trong truyền thuyết nhưng thực chất, loài gà độc đáo này có thật, được nuôi nhiều ở các vùng nông thôn thuộc tỉnh Phú Thọ. Giống gà này có trọng lượng tối đa thường không quá 1,5kg, đặc điểm nổi bật nhất là chân to, chắc khỏe, mỗi bên mọc từ 3 đến 4 cựa, dài ngắn khác nhau nhưng mọc nối hàng. Cựa phía trên cùng nhọn hoắt, nhiều sừng. Tuy gọi là gà chín cựa nhưng thực chất đa phần chúng chỉ có từ 6 đến 8 cựa. Tỷ lệ xuất hiện con gà có đầy đủ 9 cựa thực sự vô cùng hiếm, nếu như xuất hiện, con gà đó thường được gọi là gà thiêng và được bán với giá "cắt cổ". Tiếp đến gà quý phi, chỉ nghe cái tên thôi, người ta đã mường tượng ra phong thái quý tộc của loài gà này. Chúng có màu lông đẹp, mã sắc, mào đỏ tươi vô cùng nổi bật, có cấu tạo giống như quả phật thủ. Đặc biệt, gà quý phi có phần lông đầu phát triển dài nổi trội, vuốt ngược ra phía sau trông rất đẹp, rất bắt mắt. Do có giá trị cao lại sở hữu mã ngoài đẹp lạ, gà quý phi được nhiều người có tiền chọn làm quà biếu trong các dịp lễ, Tết. Gà Đông Tảo, đây là một trong loại gà đặc hữu và quý hiếm được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam. Theo ghi chép, bởi vì có chất lượng thịt tuyệt hảo, đây là loài gà tiến vua thời xa xưa. Gà Đông Tảo là giống gà to con, dáng hình bệ vệ, thân hình to, cơ bắp, da đỏ đầu oai vệ, cặp chân vững chãi, xù xì, to một cách khác thường. Đặc biệt, da ở cẳng chân giống bề mặt trái dâu tằm ăn, bốn ngón chân xòe ra, chia ngón rõ nét, bàn chân dày, cân đối. Là giống gà quý hiếm nên gà Đông Tảo cũng nổi tiếng là khó nuôi, khó chiều. Chính vì vậy, gà Đông Tảo càng già càng có giá trị. Thịt của loài này thơm ngon, ngọt mềm khác hẳn với các loài gà khác, có thể dùng để chế biến thành nhiều món khác nhau. Gà Hồ, cũng là loài gà được mệnh danh là gà tiến vua do chất lượng thịt không thể chê vào đâu được. Trong số những giống gà quý hiếm ở Việt Nam, gà Hồ có lẽ là loài gà có trọng lượng lớn nhất, tối đa có thể lên tới 10kg. Đặc điểm nhận dạng của gà Hồ là mào to, màu đỏ hoặc màu hồng như màu hoa mẫu đơn, ức đỏ tươi, ít lông, phao câu rất ngắn và vểnh lên chứ mọc ngang như các giống gà khác. Gà Mía, loài gà nổi tiếng thường được dùng làm lễ vật dâng thần thánh, cung tiến vua chúa ngày xưa. Có đặc điểm là mình ngắn, đùi to và thô, mắt sâu, mào đơn, chân có 3 hàng vảy, da đỏ, sắc lông gà trống màu tía, gà mái màu nâu xám hoặc vàng. Thịt của gà mía có mùi thơm, da giòn, mỡ dưới da ít, thịt ngọt đậm đà, dai nhưng lại mềm, rất thơm, cực kỳ được ưa chuộng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Gà H'Mông, hay còn gọi là gà Mông, gà Mông đen hay gà Mèo là một giống gà nội địa của Việt Nam có nguồn gốc ở miền núi phía Bắc, được dân tộc H’Mông nuôi thả quảng canh, chúng nuôi giữ giống gốc là một trong những giống gà đặc sản. Giống gà H’Mông là giống gà quý hiếm, có đặc điểm là thịt đen, xương đen, hàm lượng mỡ trong thịt ít, thịt chắc và thơm ngon vào bậc nhất trong các giống gà ở Việt Nam hiện nay. Ngoài việc sử dụng làm thực phẩm, người tộc H’Mông còn nấu cao để bồi bổ sức khỏe. Cuối cùng là gà tàu vàng, là một giống gà bản địa của Việt Nam. Đặc điểm của gà tàu vàng là bộ lông màu vàng rơm xen lẫn vàng sẫm, có đốm đen ở cổ, cánh và đuôi. Chân màu vàng, da vàng, thịt trắng, mào phần lớn là mào đơn và ít mào nụ, chất lượng thịt cao, săn chắc và rất ngon nên thường được ưa chuộng và săn lùng.

