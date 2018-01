Đây chính là những chú chó dũng cảm nhất hành tinh

Mới đây trên trang mạng boredpanda, cư dân mạng đã thay nhau chia sẻ hàng loạt câu chuyện và hình ảnh về những chú chó dũng cảm đứng ra bảo vệ chủ nhân lúc nguy cấp, thậm chí là bị thương hay phải chịu đau đớn, nhưng những chú chó cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi chủ nhân của mình. Cậu bé kháu khỉnh mặc bộ đồ màu đỏ trong hình có tên Benjamin, một buổi tối muộn, trong lúc đang nằm mơ, Benjamin không may đã bị nghẹn, chú chó có tên Aby đã tìm cách gọi được mẹ của Benjamin đến và cứu em kịp thời. Chú chó Bulldog này vốn dĩ đã bị cho tiêm thuốc nhân đạo trợ tử, thế nhưng một người dùng mạng đã quyết định cứu chú chó này và mang nó về nhà nuôi, một tuần sau chú chó Bulldog đã cứu mạng chính đứa con trai nhỏ của chủ nhân. Ngay khi chủ nhân sắp bị chiếc xe đâm phải, chú chó có tên Geo mới 8 tháng tuổi này đã ngay lập tức lao ra cứu cậu chủ, và Geo đã bị thương sau cú va chạm với chiếc xe. Chú chó giống Golden này vốn là một chú chó dẫn đường cho người mù, hôm đó khi người chủ sắp bị xe đâm vào, chú chó này đã không hề do dự mà đứng chắn ngay trước người của chủ nhân để tránh cho chủ bị thương. Người đàn ông nằm trên giường bệnh đáng nhẽ đã chết và chôn vùi trong đống tuyết nhưng may mắn rằng chú chó của ông ta đã nằm bên cạnh để sưởi ấm cho chủ nhân suốt 24 giờ đồng hồ. Một tài khoản mạng đã chia sẻ rằng vào một ngày, chú chó của anh ta đột nhiên sủa ầm ĩ liên tục suốt 30 phút, nó cố gắng kéo anh ta ra khỏi nhà, cuối cùng người chủ cũng phải hiện được ra rằng chú chó của mình đánh hơi được mùi khí ga đang bị rò rỉ trong nhà. Chú chó Marina dũng cảm đã cứu được 52 người trong trận động đất ở Mexico. Chú chó cảnh sát có tên Layka trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã bị khẩu AK-47 bắn trúng 4 viên đạn vào người, nhưng cuối cùng nó vẫn dũng cảm tới cùng khi khống chế thành công hung thủ, sau đó Layka đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, may mắn rằng vết thương không ảnh hưởng tới mạng sống, nó đã hồi phục sức khỏe rất nhanh.

Mới đây trên trang mạng boredpanda, cư dân mạng đã thay nhau chia sẻ hàng loạt câu chuyện và hình ảnh về những chú chó dũng cảm đứng ra bảo vệ chủ nhân lúc nguy cấp, thậm chí là bị thương hay phải chịu đau đớn, nhưng những chú chó cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi chủ nhân của mình. Cậu bé kháu khỉnh mặc bộ đồ màu đỏ trong hình có tên Benjamin, một buổi tối muộn, trong lúc đang nằm mơ, Benjamin không may đã bị nghẹn, chú chó có tên Aby đã tìm cách gọi được mẹ của Benjamin đến và cứu em kịp thời. Chú chó Bulldog này vốn dĩ đã bị cho tiêm thuốc nhân đạo trợ tử, thế nhưng một người dùng mạng đã quyết định cứu chú chó này và mang nó về nhà nuôi, một tuần sau chú chó Bulldog đã cứu mạng chính đứa con trai nhỏ của chủ nhân. Ngay khi chủ nhân sắp bị chiếc xe đâm phải, chú chó có tên Geo mới 8 tháng tuổi này đã ngay lập tức lao ra cứu cậu chủ, và Geo đã bị thương sau cú va chạm với chiếc xe. Chú chó giống Golden này vốn là một chú chó dẫn đường cho người mù , hôm đó khi người chủ sắp bị xe đâm vào, chú chó này đã không hề do dự mà đứng chắn ngay trước người của chủ nhân để tránh cho chủ bị thương. Người đàn ông nằm trên giường bệnh đáng nhẽ đã chết và chôn vùi trong đống tuyết nhưng may mắn rằng chú chó của ông ta đã nằm bên cạnh để sưởi ấm cho chủ nhân suốt 24 giờ đồng hồ. Một tài khoản mạng đã chia sẻ rằng vào một ngày, chú chó của anh ta đột nhiên sủa ầm ĩ liên tục suốt 30 phút, nó cố gắng kéo anh ta ra khỏi nhà, cuối cùng người chủ cũng phải hiện được ra rằng chú chó của mình đánh hơi được mùi khí ga đang bị rò rỉ trong nhà. Chú chó Marina dũng cảm đã cứu được 52 người trong trận động đất ở Mexico. Chú chó cảnh sát có tên Layka trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã bị khẩu AK-47 bắn trúng 4 viên đạn vào người, nhưng cuối cùng nó vẫn dũng cảm tới cùng khi khống chế thành công hung thủ, sau đó Layka đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, may mắn rằng vết thương không ảnh hưởng tới mạng sống, nó đã hồi phục sức khỏe rất nhanh.