Đang thưởng hoa, chuồn chuồn chết thảm dưới lưỡi tắc kè

Kurit Afsheen là một nhà thiết kế đồng thời là một nhiếp ảnh động vật hoang dã gia nghiệp dư, anh vẫn thường ra ngoài và thực hiện những bức ảnh giàu cảm hứng. Trong một lần may mắn, Kurit đã săn được những hình ảnh độc đáo khi tắc kè hoa săn giết chuồn chuồn. (Nguồn Mirror) Theo Kurit chia sẻ, màn săn giết này diễn ra ở khu vực thiên nhiên hoang dã ngay gần nhà anh ở Indonesia. (Nguồn Mirror) Mọi thứ diễn ra rất nhanh, khi thấy con chuồn chuồn như đang say sưa thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa, vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh, tắc kè hoa lặng lẽ tiến đến. (Nguồn Mirror) Khi đã ổn định vị trí, con tắc kè khát máu tung ra cú đớp mồi tử thần, nó phóng chiếc lưỡi dài gấp đôi cơ thể và bắt dính chặt chuồn chuồn. (Nguồn Mirror) Đáng thương cho con chuồn chuồn, khi chưa kịp có bất kỳ phản kháng nào, nó đã bị tắc kè hoa đưa thẳng vào mồm và nuốt gọn. (Nguồn Mirror) Bắt được con mồi, khuôn mặt của tắc kè hoa hiện lên sự vui vẻ, thỏa mãn. (Nguồn Mirror) Trước đó, tại một khu rừng thuộc Jakarta, Indonesia, nhiếp ảnh gia Erni Wijaya được khoảnh khắc ngoạn mục khi tắc kè bắt chuồn chuồn sau đó nhai nát đầu con mồi. (Nguồn Sina) Sử dụng cách bắt mồi truyền thống, con tắc kè này dễ dàng bắt được chuồn chuồn. (Nguồn Sina) Mặc dù có chút cứng đầu, cố gắng bám chặt lấy thanh trúc nhỏ nhưng sức lực của chuồn chuồn so với tắc kè chỉ là trứng chọi đá. (Nguồn Sina) Ngay sau tóm gọn chuồn chuồn, tắc kè leo lên đỉnh cây và nhai nát đầu chuồn chuồn để thị uy. (Nguồn Sina)

