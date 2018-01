Cười ngất với giống rùa có chiếc mũi giống lợn

Rùa mũi lợn chỉ được tìm thấy trong các sông suối nước ngọt, các ao hồ, đầm phá ở Úc và New Guinea. Ảnh Aqua. Rùa mũi lợn là loài rùa nước ngọt duy nhất trên thế giới có cấu tạo chân chèo giống như rùa biển và vẫn có các ngón để di chuyển. Ảnh Konicaminolta. Rùa mũi lợn sở hữu chiếc mũi rất giống mũi lợn. Chiếc mũi này hoạt động như một ống thở để nhô lên mặt nước. Ảnh Aqua. Đặc biệt, chiếc mũi này giúp rùa mũi lợn bắt mồi dưới nước hiệu quả, do nó rất nhạy cảm với các chuyển động. Ảnh Sfcitizen. Rùa mũi lợn có thể đạt chiều dài khoảng 70cm và trọng lượng trên 20kg. Ảnh Pinimg. Trong vòng hơn 50 năm qua, số lượng rùa mũi lợn đã giảm tới 50% do nạn đánh bắt trứng và rùa trưởng thành để lấy thịt. Ảnh Zmescience. Thậm chí, rùa mũi lợn đã được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên xếp vào diện có nguy cơ bị đe dọa và cấm buôn bán các cá thể của loài này. Ảnh Fairfaxstatic. Mời quý độc giả xem video: Những động vật sơ sinh đáng yêu

