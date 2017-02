Cuộc sống bí mật của một con báo hoa mai cái qua ảnh

Trong ảnh là một con báo hoa mai cái có tên Nyeleti, nghĩa là ngôi sao trong tiếng Shangaan. Đây là con báo hoa mai nổi tiếng ở khu bảo tồn động vật hoang dã Umlani Bush Camp thuộc Timbavati. (Nguồn Africa Geographic) Theo chân Nyeleti một ngày, những người hướng dẫn ở Umlani Bush Camp khám phá được rất nhiều điều hay ho về cuộc sống của loài báo hoa mai, một trong những mãnh thú săn mồi nổi tiếng nhất họ Mèo lớn. (Nguồn Africa Geographic) Từ trên cây cao, Nyeleti duyên dáng phóng mình xuống dưới đất, lưu lại mùi hương của riêng mình để đánh dấu, báo hiệu cho các con báo hoa mai cái khác biết rằng khu vực này là của nó. Đồng thời cũng "quảng cáo" với những con báo hoa mai đực rằng nó đang trong tình trạng độc thân, sẵn sàng kết giao. (Nguồn Africa Geographic) Thông thường những con báo hoa mai cái sẽ sống trên một thân cây cao, lớn, thuận lợi cho việc quan sát xung quanh, nghe ngóng mọi động tĩnh và cất giữ thực phẩm. Trong ảnh là khoảnh khác khi Nyeleti ngửi thấy mùi hương của một con linh dương kudu. Tuy nhiên khi phát hiện ra rằng con linh dương này quá lớn so với khả năng và sức mạnh của mình, Nyeleti quay lưng bỏ đi rất quyết đoán. (Nguồn Africa Geographic) Không lâu sau đó, Nyeleti ẩu đả với một con linh cẩu và may mắn là cuộc đụng độ không khiến con báo hoa mai cái có bất kỳ thương tổn gì. Tuy nhiên, Nyeleti vẫn tỏ ra mạnh mẽ, thể hiện thái độ khinh thường những con linh cẩu cơ hội, chuyên theo đuôi động vật săn mồi đỉnh cao để rình rập cướp mồi. (Nguồn Africa Geographic) Luôn luôn cảnh giác, Nyeleti di chuyển lên sườn núi phía xa hơn dọc theo một con mương đã bị xói mòn để tìm kiếm một con mồi thích hợp. Cô báo hoa mai chỉ dừng lại khi nhìn thấy một vũng nước sạch để giải khát. (Nguồn Africa Geographic) Cuối cùng, Nyeleti tìm được một cây Marula False cao to và trèo lên đó để nghe ngóng động tĩnh của đàn linh dương Impala gần đó. Khi chiếc xe của những người hướng dẫn lùi ra xa, Nyeleti cũng bắt đầu cuộc đi săn mới đầy hi vọng của mình. (Nguồn Africa Geographic)

