Chú chó luôn ôm gấu bông ngủ đến khi con vật này xuất hiện

Ở bang Ohio, Mỹ, có một chú chó đáng yêu tên là Mojito, nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi sở thích kỳ quặc với những con gấu bông. Sở thích siêu đặc biệt này còn khiến Mojito gặp rắc rối vì nếu không có gấu bông, chú chó cưng kỳ lạ này sẽ không thể ngủ nổi. Mỗi ngày, trước khi chìm vào giấc ngủ, Mojito sẽ chọn một con thú bông và ôm nó say giấc đến tận sáng hôm sau. Những tưởng cuộc sống của Mojito diễn ra êm đẹp và yên ả mãi như thế. Cho đến một hôm, điều bất ngờ xảy ra. Chủ nhân của Mojito mang về nhà một con mèo trắng rất xinh đẹp, cũng vô cùng non nớt, đặt tên là Skywalker. Chú mèo trắng bị khuyết tật không nhỏ. Skywalker bị điếc, tổn thương não, ngón chân mở rộng. Tuy nhiên, Mojito lại chẳng bận lòng về điều đó. Chú chó cưng Mojito yêu thích mèo trắng đáng yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, luôn cưng chiều người em khác loài nhỏ bé. Chú chó cưng sẵn lòng làm tất cả mọi việc chỉ để mèo trắng nhỏ xinh vui vẻ, hoạt bát. Cũng kể từ đó, những con thú bông hoàn toàn không còn ý nghĩa to lớn với Mojito. Có Skywalker, chú chó Mojito cũng ra dáng làm ăn, không phụ thuộc vào gấu bông thì mới ngủ được. Cả hai luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ. Đáp lại sự nhiệt tình của Mojito, chú mèo Skywalker cũng rất tình cảm và dựa dẫm, ỉ lại vào người anh tốt bụng. Skywalker lớn dần lên từng ngày trong sự yêu thương, đùm bọc của chủ nhân và đặc biệt là sự quan tâm, chăm sóc tận tình của Mojito. Cứ mỗi khi đến giờ đi ngủ, Mojito sẽ thuyết phục bằng được Skywalker đi ngủ cùng mình.

