Cảnh cắt ngà voi đẫm máu gây ám ảnh

Mới đây một con voi hoang dã được tìm thấy đã chết ở vùng gần khu dân cư thuộc Panbari, ngoại ô Guwahati, Ấn Độ khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc, thương xót. (Nguồn Sina) Theo quan sát sơ bộ, con voi khổng lồ đáng thương chết khi cơ thể không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó bị giam giữ, đánh đập, ngược đãi hay lạm dụng, cũng không có vết đạn bắn. (Nguồn Sina) Ngay sau đó, cảnh sát và các cơ quan chức năng có liên quan đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết luận cuối cùng là con voi chết do bị ngộ độc thực phẩm của con người. (Nguồn Sina) Được biết, do nạn phá rừng bừa bãi tại địa phương, những con voi bị mất môi trường sống tự nhiên. Việc thiếu thức ăn khiến loài voi phải di chuyển gần đến khu vực con người sinh sống. (Nguồn Sina) Đáng thương thay, do không phân biệt được các loại thực phẩm khác nhau, con voi này đã ăn nhầm phải thực phẩm có chứa độc tính cao và cuối cùng phải bỏ mạng đầy oan ức trong lãnh thổ của con người. (Nguồn Sina) Sau khi con voi đáng thương chết thảm vì ngộ độc, nó bị cắt ngà và đem đi chôn ở vùng hẻo lánh. Cuối cùng, con voi kết thúc sinh mạng trong đau đớn bởi sự xâm lấn của con người nhưng vẫn làm lợi cho con người đến phút cuối cùng. (Nguồn Sina)

