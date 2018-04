Cận cảnh loài chuồn chuồn đẹp nổi tiếng thế giới của Việt Nam

Có mặt tại nhiều địa phương ở Việt Nam, chuồn chuồn cánh bướm (tên khoa học là Rhyothemis variegata) có ngoại hình rất ấn tượng. (Ảnh trong bài chụp tại TP Huế). Khác với vẻ giản dị của đa phần các loài chuồn chuồn khác, loài chuồn chuồn này sở hữu một đôi cánh khá rực rỡ với các đốm đen trên nền vàng tươi. Không có hai chú chuồn chuồn cánh bướm nào sở hữu các đốm ở cánh giống hệt nhau. Điều này khiến đôi cánh của chúng trở thành đặc điểm để nhận dạng từng cá thể một cách rất trực quan. Với đôi cánh đặc biệt của mình, chuồn chuồn cánh bướm là một trong những loài chuồn chuồn đẹp nhất trên thế giới. So với các loài chuồn chuồn khác, kiểu bay của chuồn chuồn cánh bướm không mạnh mẽ, dứt khoát mà khá nhẹ nhàng, yểu điệu. Với ngoại hình cùng kiểu bay đặc trưng của mình, khi nhìn từ xa chúng rất dễ bị nhầm lẫn với loài bướm. Về tập quán sinh học, chuồn chuồn cánh bướm không có nhiều khác biệt so với các loài chuồn chuồn khác. Về địa bàn phân bố, ngoài Việt Nam, chúng còn xuất hiện tại nhiều quốc gia ở phía Nam châu Á. Do có ngoại hình bắt mắt, chuồn chuồn cánh bướm là đối tượng ưa thích của nhiều nhà sưu tầm quốc tế. Mời quý vị xem video: Những loài động vật vô cùng đáng yêu

