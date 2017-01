Cảm động cô gà quý hiếm giúp đỡ bạn chó mất chân

Penny là một cô gà quý hiếm, thuộc giống gà lông xù, giống gà thường được nuôi để làm gà cảnh, không giết thịt. Tuy nhiên số phận của Penny không được may mắn, bị đem đi làm vật thí nghiệm. Rất may, khi chưa phải thử thuốc, Penny được cô Alicia Williams cứu thoát. (Nguồn Bored Panda) Roo là một chú chó giống Chihuahua, được tìm thấy khi đã hấp hối trong một rãnh nước bên đường. Khi tìm thấy, Alicia phát hiện Roo bị mất hai chân trước, có lẽ do dị dạng bẩm sinh, không thể đem cho cũng không thể bán được nên Roo bị chủ nhân bỏ rơi một cách tàn nhẫn. (Nguồn Bored Panda) Gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, Penny và Roo đã nhanh chóng kết thành bạn thân, cùng nương tựa, chăm sóc cho nhau. (Nguồn Bored Panda) Khi Roo ra ngoài để luyện tập cách đi lại bằng khung giá đỡ có bánh xe, cô gà Penny kiên nhẫn theo sau như để động viên, khích lệ. (Nguồn Bored Panda) Ngược lại, khi Penny ủ ê, Roo luôn ở bên cạnh chia sẻ với người bạn khác loài của mình. (Nguồn Bored Panda) Nhờ có Penny, chú chó bất hạnh Roo lại được thấy những ngày tươi sáng, được vui vẻ, biết cách tận hưởng cuộc sống. (Nguồn Bored Panda) Cũng nhờ có Roo, cuộc sống của cô gà lông xù Penny không còn nhàm chán, vô vị nữa. Mỗi ngày đều đầy ắp niềm vui và kỷ niệm mới. (Nguồn Bored Panda) Tuy rằng cách biệt về loài khiến Penny và Roo có chế độ chăm sóc, ăn uống khác nhau nhưng chỉ cần có cơ hội, cả hai sẽ dính lấy nhau. (Nguồn Bored Panda) Câu chuyện về tình bạn kỳ lạ giữa cô gà lông xù Penny và chú chó Chihuahua cụt chân đã trở thành niềm cảm hứng cho nhiều người, cổ vũ họ biết vượt qua hoàn cảnh, lạc quan sống, tìm niềm vui trong bất hạnh, khó khăn. (Nguồn Bored Panda) Trong ảnh là Penny và Roo đang bên nhau tại trung tâm cứu hộ động vật. (Nguồn Bored Panda) Penny vẫn thường đẻ trứng đều đặn, khiến những nhân viên y tế ở đây vô cùng yêu thích. (Nguồn Bored Panda)

