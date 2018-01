Cảm động chuyện mèo hoang kết nghĩa anh em với linh miêu

Mới đây, các nhân viên tại sở thú Leningrad, một trong những vườn thú lâu đời nhất ở Nga, chia sẻ câu chuyện về tình bạn, tình thân kỳ lạ giữa giữa hai chú mèo đặc biệt, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, thích thú. Linda và Dosha gặp nhau lần đầu tiên khi Linda - một con linh miêu đuôi cộc còn nhỏ bé, non nớt, còn Dosha là một nhóc mèo mồ côi, sống lang thang nay đây mai đó. Ngày hôm đó, vì quá đói, Dosha đột nhập vào sở thú, đi vào gần lồng của Linda, mong sẽ được ăn những thức ăn mà nhân viên vườn thú đưa cho Linda. Trái với suy đoán của mọi người, linh miêu Linda không hề cáu kỉnh, khó chịu khi phải chia thức ăn với mèo Dosha. Ngược lại, Linda còn chủ động nhường lại chút thức ăn cho nhóc mèo tội nghiệp. Ánh mắt của Linda mỗi khi nhìn thấy Dosha đến xin ăn giống như muốn nói với mèo hoang đáng thương rằng: "Cứ đi theo chị, chắc chắn sẽ có thức ăn". Sau khi phát hiện ra sự có mặt của Dosha, các nhân viên vườn thú quyết định giữ lại Dosha, giúp cô nàng linh miêu không còn cô đơn. Từ đó, Dosha chính thức trở thành em nuôi của Linda, được nàng linh miêu yêu chiều, chăm sóc hết mực. Cả hai ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau, không lúc nào chịu tách ra. Hiện Linda đã lớn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian khi mới gặp Dosha, rất ra dáng một người chị. Sau khi câu chuyện về tình thân, tình bạn thú vị của Linda và Dosha được đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự chú ý của dư luận. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng, tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới, mọi chủng tộc. Hi vọng rằng tình bạn của Linda và Dosha sẽ mãi tốt đẹp, gắn bó. Mời quý độc giả xem video: Những động vật nhỏ bé vô cùng đáng yêu

