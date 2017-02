Cá sấu bầm dập vì bị du khách ném tiền xu cầu may

Mới đây, tại một vườn bách thú ở Thượng Hải, Trung Quốc, các phóng viên đã ghi lại được cảnh tượng đàn cá sấu bị cơn mưa tiền xu của các du khách ném bầm dập cả người. (Nguồn Sina) Tiền lệ ném tiền xu vào người động vật sở thú chưa từng có trước đây. (Nguồn Sina) Sự thiếu hiểu biết và vô ý thức của một số bộ phận du khách đã vô tình biến nơi ăn chốn ở của bầy cá sấu thành hồ cầu nguyện. (Nguồn Sina) Với hi vọng năm mới gặp nhiều may mắn, những du khách này chỉ cần nhìn thấy hồ nước là ném liên tiếp những đồng xu 1 tệ và 5 hào xuống. (Nguồn Sina) Hành động này của họ không những bị cho là vô nghĩa về mặt tâm linh mà còn gây ảnh hưởng đến đời sống của những con cá sấu hoang dã. (Nguồn Sina) Bên cạnh việc bị ném tiền xu vào người, những con cá sấu trong vườn bách thú Thượng Hải còn có nguy cơ nuốt phải những đồng xu kim loại không thể tiêu hóa này. (Nguồn Sina) Được biết, mục đích ném tiền xu vào cá sấu của những du khách thiếu ý thức này một phần là một cầu mong được trường thọ như loài cá sấu, những đồng tiền xu được xem như là chút lễ mọn. (Nguồn Sina) Một phần khác, đơn giản là họ muốn thu hút sự chú ý của những con cá sấu, buộc chúng phải khó chịu mà hoạt động để họ quan sát. (Nguồn Sina) Trong ảnh là hố nước trong khu vực cá sấu sinh sống, bên trong chứa đầy tiền xu do du khách ném vào. (Nguồn Sina) Lượng khách du lịch không ngừng tăng trong dịp nghỉ lễ năm mới khiến vườn bách thú gặp phải chuyện dở khóc dở cười như thế này. (Nguồn Sina)

