Cá mập dài bằng gang tay và những sinh vật bé tí ti

Khi nhìn mấy con rắn và cá mập ở "thể tí hon" này, bạn sẽ thấy chúng cũng đáng yêu ra phết! Loài cá mập có tên Etmopterus perryi này chỉ dài khoảng chừng một gang tay, tức khoảng 20cm, được coi là thành viên tí hon nhất trong họ tộc của giống cá sát thủ này. Sinh vật tí hon chỉ được tìm thấy trong khu vực giới hạn thuộc biển Caribe, ngoài khơi Colombia. Cá mập Etmopterus perryi có khả năng phát sáng để săn mồi. Rõ ràng là dù có bé nhỏ đến thế nào, loài cá mập này vẫn "võ trang" đầy người. Leptotyphlops Carlae là loài rắn được phát hiện trên đảo Barbados trong khu vực Caribe, còn được gọi là rắn chỉ Barbados. Người phát hiện ra loài rắn này là nhà sinh vật học S. Blair Hedges thuộc Đại học bang Pennsylvania và hậu tố Carlae chính là tên vợ ông. Được biết, Hedges công bố đã tìm thấy chú rắn vào tháng 8/2008. Leptotyphlops Carlae được nhận định là loài rắn trưởng thành nhỏ nhất thế giới, bởi khi cuộn tròn, con rắn này có thể nằm gọn trong đồng 25 xu của Mỹ (có đường kính 24,26 mm). Leptotyphlops Carlae có kích thước như một sợi mì ống với chiều dài trung bình khoảng 10cm. Tuy nhiên, người ta đã phát hiện được con dài nhất khoảng 104cm. Leptotyphlops Carlae không có nọc độc, chủ yếu ăn một số loài côn trùng như mối, kiến, muỗi và các loại ấu trùng. Loài này đẻ chỉ 1 trứng/lần và trứng có kích thước lớn hơn vài lần so với cơ thể chúng. Rắn con mới nở có kích thước bằng nửa kích thước rắn mẹ. Hiện tại, Leptotyphlops Carlae đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì môi trường sống bị thu hẹp. Theo khảo sát, loài rắn này cần rừng nguyên sinh để tồn tại, trong khi về cơ bản Barbados không còn loại rừng này. Nhái Paedophryne amauensis là thành viên nhỏ nhất của họ nhà ếch khi kích thước khi trưởng thành chỉ đạt 7,7 mm chiều dài. Tương tự rắn Leptotyphlops Carlae, nhái Paedophryne còn chẳng to bằng một nửa đồng xu. Nhái Paedophryne amauensis là động vật có xương sống nhỏ nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng có màu nâu đỏ và sinh sống ở Papua New Guinea, được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 2009 bởi nhà nghiên cứu bò sát Christopher Austin và nghiên cứu sinh tiến sĩ của ông. Chim ruồi ong, tên khoa học là Mellisuga helenae là loài chim nhỏ nhất hiện còn tồn tại trên thế giới. Mellisuga là chim bản địa của Cuba, sống tập trung ở đảo Thanh Niên phía Nam Cuba. Sở dĩ được gọi là ruồi ong bởi loài chim này sở hữu kích thước siêu nhỏ, chỉ lớn hơn ong mật một chút. Ở độ tuổi trưởng thành, một chú chim ruồi ong chỉ đạt 5 - 6 cm chiều dài và nặng 1,6 - 2g. Chim ruồi ong có thể bay đứng yên bằng cách đập cánh 80 lần trên một phút như những "người anh em" họ chim ruồi khác của mình. Nhờ đó, chúng có thấy lấy được những thứ mình muốn mà không cần đậu trên cành.

