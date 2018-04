Bò điên xuống đường cao tốc, dân sợ khiếp vía

(Kiến Thức) - Do không hợp tác với cảnh sát, con bò nổi điên, hung hăng đã bị khống chế bằng vũ lực, bị tổn thương và chịu đau đớn trước khi bị cảnh sát bắt vì gây náo loạn, cản trở giao thông.

Sự việc xảy ra tại đường cao tốc Thanh Đảo, Trung Quốc, một con bò Australia trốn khỏi chiếc xe tải chạy ra đường.

Gặp người là con bò nổi điên, tấn công dữ dội, cản trở giao thông.

Không còn cách nào khác, người chủ đành phải gọi điện cho cảnh sát địa phương để cứu nguy.

Khi cảnh sát đến nơi, con bò vẫn nổi điên trên đường cao tốc, phần cổ bị kẹt trong một tấm kim loại.

Cảnh sát cố hết sức để gần gũi, con bò tỏ rõ sự kiêu ngạo xen lẫn sợ hãi. Nó hung hăng tấn công cả cảnh sát và chủ nhân của mình.

Mời quý vị xem video: Khi động vật hung hăng tấn công người

Trong phút chốc, đường cao tốc trở thành đấu trường của con bò, không ai có thể tới gần nó.

Cuối cùng, cảnh sát phải dùng vũ lực với con bò. Họ bao vây và cô lập nó, rồi dùng dây thừng móc nối với tấm kim loại trên cổ con vật để khống chế.

Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát đã chinh phục được con bò. Nhưng do không có súng thuốc an thần, cảnh sát không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng. mà phải sử dụng vũ lực. Sau đó, sử dụng cần cẩu để đưa con bò điên ra khỏi đường cao tốc một cách an toàn.

Đây là một con bò Australia đực trưởng thành đang được đưa đến lò mổ. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, con bò gây ra náo loạn không ai mong muốn.