Báo đốm lẻn vào làng cắn 9 người và cái kết đắng

Trong ảnh là con báo hoa mai hoang dã bị đánh chết bởi 1500 người dân làng Mandawar, Gurgaon,bang Haryana, Ấn Độ. Sở dĩ nó bị đánh chết một cách tàn nhẫn như vậy là do đã lẻn vào làng và tấn công, làm bị thương tổng cộng 9 người, trong đó có những người bị thương nặng. (Nguồn Sina) Con báo được ước tính khoảng 2 tuổi, đi xuyên qua khu rừng và lạc vào ngôi làng Mandawar. Tại đây, nó cảm thấy bị đe dọa và đã tấn công, cắn bị thương con người. (Nguồn Sina) Quá tức giận, khoảng 1500 dân làng đã tiến hành vây bắt con báo. Họ dồn đuổi con báo vào một căn nhà, khiến nó sợ hãi cùng cực, trốn dưới gậm giường không dám ra. (Nguồn Sina) Ánh mắt của con báo đầy sợ hãi bởi quá nhiều người tức giận, cầm gậy gộc truy đuổi, muốn giết chết nó. (Nguồn Sina) Sau cùng, đám đông sử dụng lưới đánh cá để bắt được báo hoa mai. (Nguồn Sina) Bị mắc chân trong lưới, con báo hoa mai tội nghiệp không thể giải thoát cho bản thân mình. Nó cố gắng cắn đứt dây lưới nhưng không thành công. (Nguồn Sina) Lợi dụng lúc con báo hoa mai đang hoảng sợ, bối rối và bị cầm chân bởi lưới. Những người đàn ông khỏe mạnh trong làng đã lao đến và thay nhau ghì chặt lấy cơ thể con báo. (Nguồn Sina) Trong ảnh là một người đàn ông bị thương do truy bắt con báo hoa mai hoang dã đi lạc. (Nguồn Sina) Một người đàn ông khác cũng bị thương nặng do báo hoa mai cắn. (Nguồn Sina) Sau khi khống chế được con báo, đám đông phẫn nộ trút giận lên người con vật, họ nhằm đầu con báo để đánh thật mạnh. Thậm chí đế khi nó tắt thở, dân làng vẫn tiếp tục đánh đập nó để xả giận. (Nguồn Sina) Giết chết con báo, người dân vẫn chưa nguôi ngoai, họ cầm đuôi kéo xác nó quanh làng trong sự hả hê, vui vẻ. (Nguồn Sina) Theo thông tin đăng tải, cảnh sát và các nhà hoạt động có mặt tại làng Mandawar khi người dân tấn công và giết chết con báo. Tuy nhiên, do lực lượng quá mỏng nên họ không thể ngăn cản đám đông tấn công con vật. (Nguồn Sina) Theo các chuyên gia, sở dĩ con báo hoa mai đi lạc vào khu dân cư là do phát triển công nghiệp ở địa phương đã phá hủy môi trường tự nhiên, khiến môi trường sống của những loài động vật hoang dã ngày càng bị thu hẹp lại. (Nguồn Sina) Hơn nữa, các vụ nổ mìn trên núi quá thường xuyên đã khiến các loài động vật hoang dã hoảng sợ và xua chúng xuống những vùng dân cư. (Nguồn Sina) Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, trong tương lai gần, rất có thể sẽ có nhiều trường hợp thương tâm như thế này xảy ra. (Nguồn Sina)

