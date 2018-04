Ảnh “nhan sắc” chú mèo “xấu nhất hành tinh“

Nhắc đến mèo, người ta thường nghĩ đến một điều gì đó mềm mại, dễ thương và nhiều lông nhưng khi gặp Loki - con mèo xấu nhất hành tinh, một giống mèo Sphynx sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Loki có hình dáng khá khác biệt so với loài mèo thông thường, trông khá “xấu”. Loki được Sara và Brent đến từ Brooklyn, New York (Mỹ) nhận nuôi từ mùa Halloween năm 2014. Do bị dị ứng lông mèo, Brent rất vất vả để tìm kiếm cho mình một vật nuôi vừa ý. Ngay từ khi bắt gặp Loki, Brent vô cùng thích thú và coi nó là một thành viên trong gia đình. “Con mèo này tính cách khá “ngổ ngáo” so với loài mèo thông thường tuy nhiên nó rất quấn quýt chúng tôi và không thể tách rời”, Brent, chủ của Loki cho biết. Lúc nào Loki cũng cau có như một “ông già khó tính”. “Loki rất đáng yêu và ấm áp. ‘Thằng bé’ thích ngủ trên bụng chúng tôi và ăn thịt gà. Ngay sau khi nhận nuôi Loki, tôi đã lập riêng cho nó một trang Instagram. Thật bất ngờ khi trang Instagram thu được rất nhiều lượt theo dõi, có lẽ là do vẻ ngoài đặc biệt khi nào cũng cau có của Loki”, Brent cho hay. “Nhờ Loki, chúng tôi đã trở nên sáng tạo và lạc quan hơn với bản thân. Thật biết ơn khi nó luôn là người bạn chân thành và thân thiết với chúng tôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”, Brent nói thêm. Loki thuộc giống mèo Sphinx hay còn gọi là mèo không lông Sphinx. Cái tên Sphinx được đặt theo tượng nhân sư (Sphinx) ở Ai Cập, vì loài mèo này có ngoại hình khá giống nhân sư trong truyền thuyết. Đây là một giống mèo được phát triển vào thập niên 1960 với đặc điểm cơ thân thể trần trụi, không có sợi lông nào, và là giống mèo đột biến tự nhiên, không qua cấy ghép. Sphinx được coi là giống mèo xấu nhất thế giới nhưng giá rất đắt, có thể lên đến 3.000 USD/con. Khi ngủ, Loki cũng mang gương mặt cau có khiến người khác phải bật cười.

Nhắc đến mèo, người ta thường nghĩ đến một điều gì đó mềm mại, dễ thương và nhiều lông nhưng khi gặp Loki - con mèo xấu nhất hành tinh, một giống mèo Sphynx sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Loki có hình dáng khá khác biệt so với loài mèo thông thường, trông khá “xấu”. Loki được Sara và Brent đến từ Brooklyn, New York (Mỹ) nhận nuôi từ mùa Halloween năm 2014. Do bị dị ứng lông mèo, Brent rất vất vả để tìm kiếm cho mình một vật nuôi vừa ý. Ngay từ khi bắt gặp Loki, Brent vô cùng thích thú và coi nó là một thành viên trong gia đình. “Con mèo này tính cách khá “ngổ ngáo” so với loài mèo thông thường tuy nhiên nó rất quấn quýt chúng tôi và không thể tách rời”, Brent, chủ của Loki cho biết. Lúc nào Loki cũng cau có như một “ông già khó tính”. “Loki rất đáng yêu và ấm áp. ‘Thằng bé’ thích ngủ trên bụng chúng tôi và ăn thịt gà. Ngay sau khi nhận nuôi Loki, tôi đã lập riêng cho nó một trang Instagram. Thật bất ngờ khi trang Instagram thu được rất nhiều lượt theo dõi, có lẽ là do vẻ ngoài đặc biệt khi nào cũng cau có của Loki”, Brent cho hay. “Nhờ Loki, chúng tôi đã trở nên sáng tạo và lạc quan hơn với bản thân. Thật biết ơn khi nó luôn là người bạn chân thành và thân thiết với chúng tôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”, Brent nói thêm. Loki thuộc giống mèo Sphinx hay còn gọi là mèo không lông Sphinx. Cái tên Sphinx được đặt theo tượng nhân sư (Sphinx) ở Ai Cập, vì loài mèo này có ngoại hình khá giống nhân sư trong truyền thuyết. Đây là một giống mèo được phát triển vào thập niên 1960 với đặc điểm cơ thân thể trần trụi, không có sợi lông nào, và là giống mèo đột biến tự nhiên, không qua cấy ghép. Sphinx được coi là giống mèo xấu nhất thế giới nhưng giá rất đắt, có thể lên đến 3.000 USD/con. Khi ngủ, Loki cũng mang gương mặt cau có khiến người khác phải bật cười.