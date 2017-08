Ảnh động: Voi con làm trò muối mặt, chả biết chui vào đâu

Khi mới ra đời được một khoảng thời gian ngắn, voi con có thể thích ứng với mọi thứ trên cơ thể, trừ chiếc vòi. Cũng vì lý do này, rất nhiều con voi con nghịch ngợm đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi không biết sử dụng chiếc vòi đúng cách. (Ảnh: Mop) Vội vàng đi theo mẹ, voi con vụng về lại đâm sầm vào gốc cây do mải tìm cách sử dụng chiếc vòi khó bảo. (Ảnh: Mop) Vì mải bắt chước mẹ lắc lư chiếc vòi duyên dáng, voi con ngã dúi dụi trong vũng bùn. (Ảnh: Mop) Nhìn thấy người lời dùng vòi để hút nước, voi con làm theo nhưng vì quăng quật lung tung sai phương pháp, chú ta uống được cực ít nước lại vô cùng tốn sức. (Ảnh: Mop) Cố gắng hiểu tại sao trên mũi mình là có chiếc vòi dài độc đáo, voi con hiếu kỳ không thể đứng yên nổi một giây. Khó chịu bởi chưa thể thấy ích lợi của chiếc vòi dài, voi con chỉ muốn dẫm đạp lên và dứt bỏ tất cả. (Ảnh: Mop) Cố gắng bắt chước mẹ dùng vòi để uống nước. Thế nhưng do không biết cách, voi con hất thẳng nước lên mặt mình. (Ảnh: Mop) Có lẽ một ngày nào đó trưởng thành, khi nhớ lại thủa ban đầu tìm cách sử dụng chiếc vòi, những con voi sẽ không khỏi ngượng chín mặt. (Ảnh Dailymail) Trong ảnh là khoảnh khắc voi con mải nghịch ngợm chiếc vòi của mình nên ngã dúi dụi. (Ảnh Dailymail)

