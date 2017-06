Ảnh động vật tuần: Đối đầu kịch liệt giữa kiến và sâu bướm chúa

Hình ảnh động vật tuần ấn tượng là cảnh kiến tấn công sâu bướm chúa ở Hankley Common, Surrey, Anh. (Nguồn Guardian) Linh dương đầu bò vượt sông trong hành trình di cư tại vườn quốc gia Masai Mara, Kenya. (Nguồn Guardian) Vẹt đuôi dài bay qua đàn gia súc tại vùng đất ngập nước Pantanal ở bang Mato Grosso do Sul, Brazil. (Nguồn Guardian) Đàn kangaroo gặm cỏ trên bãi biển Diamond Head, New South Wales, Australia. (Nguồn Guardian) Đàn hươu đuôi trắng đứng giữa đồng cỏ lúc bình minh ở Colorado, Mỹ. (Nguồn Guardian) Chim cắt ngậm con mồi trong miệng khi bay trên bãi biển Arvanitia ở Nafplio, Peloponnese, Hi Lạp. (Nguồn Guardian) Báo tuyết con đi trong công viên động vật hoang dã ở thành phố Tây Ninh, Thanh Hải, Trung Quốc. (Nguồn Guardian) Chim bồ nông lớn tắm mát dưới nước trong vườn thú ở Dresden, Đức. (Nguồn Guardian) Hươu đứng trên cánh đồng lúa mì ở Reitwein, Đức. (Nguồn Guardian) Chim bắt ruồi cổ trắng đậu trên cành cây trong khu bảo tồn thiên nhiên Halltorps tại đảo Öland, Thụy Điển. (Nguồn Guardian) Chim cú đứng trong hốc cây trong vườn quốc gia Ranthambhore, Ấn Độ. (Nguồn Guardian) Đàn gà lôi nước bay lên từ bãi rác nổi trên sông Mburica ở Asunción, Paraguay. (Nguồn Guardian)

