Ảnh động vật tuần: Cá sấu đau đớn với "vòng kim cô", cáo ngồi nghĩa trang...

Ảnh động vật ghi cảnh một con cá sấu khổng lồ sống đau đớn với chiếc lốp xe máy cuốn quanh cổ suốt 2 năm dưới sông ở Palu, Indonesia. (Nguồn Guardian) Con lười treo ngược mình trên thân cây ở Bahia, Brazil. (Nguồn Guardian) Chim sáo đá bay trên vùng đầm lầy Nea Kios, Peloponnese, Hi Lạp. (Nguồn Guardian) Chim cánh cụt bơi qua sóng biển mạnh ở ngoài đảo Sư tử biển thuộc quần đảo Falklands. (Nguồn Guardian) Hươu đi trên đồng cỏ phủ đầy tuyết trong khu bảo tồn Hexigten ở thành phố Xích Phong, Trung Quốc. (Nguồn Guardian) Cáo ngồi trong một nghĩa trang lúc chạng vạng tại thành phố Bath, Anh. (Nguồn Guardian) Đười ươi ăn vỏ chai nhựa do du khách ném vào trong chuồng tại vườn thú ở Jakarta, Indonesia. (Nguồn Guardian) Hươu cao cổ mẹ chăm sóc con nhỏ trong vườn quốc gia Great Rift Valley, Kenya. (Nguồn Guardian) Con cò bắt cá trong một khu bảo tồn thiên nhiên ở New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn Guardian) Khỉ đột trèo lên khóm tre trong vườn quốc gia Núi lửa ở Rwanda. (Nguồn Guardian) Rùa biển xanh bơi ngoài khơi đảo Howick ở bang Queensland, Australia. (Nguồn Guardian) Tê giác trắng quý hiếm được nuôi trong vườn thú Joburg ở thành phố Johannesburg, Nam Phi. (Nguồn Guardian) Mời quý độc giả xem video: Những động vật đáng yêu vô cùng

