Ảnh động đẹp: Thế giới võ thuật đỉnh cao của loài mèo

Bạn có biết rằng, những con mèo đáng yêu thực sự... biết võ? Có thể là do thói quen, cũng có thể do tích lũy kinh nghiệm từ nhiều lần đụng độ khác nhau, những con mèo có một số "chiêu hiểm", có thể chế ngự đối phương trong giây lát. (Nguồn Mop) Hơn thua ở kinh nghiệm. Không cần phải động đậy quá nhiều, mèo vàng đàn anh cũng có thể dễ dàng quật ngã mèo xám non trẻ trong vòng một giây. (Nguồn Mop) Cùng lứa tuổi, những con mèo dễ thương lại có phương pháp chiến đấu giống hệt nhau. Xem ra trận chiến này thực sự bất phân thắng bại. (Nguồn Mop) Cùng một chiêu, thế nhưng mèo chị áp đảo mèo con một cách tuyệt đối. Khiến mèo con phải nghi ngại và sợ hãi ngay lập tức. (Nguồn Mop) Trận chiến không khoan nhượng giữa hai con mèo cưng nghịch ngợm chỉ để chiếm lấy pháo đài bằng thùng các tông. Do cùng kích cỡ, cùng độ tuổi, đây sẽ là một trận chiến của kẻ 8 lạng, người nửa cân. (Nguồn Mop) Với lợi thế ở trên cao, con mèo xù lông tung đòn liên tiếp. Tuy nhiên theo quan sát, có vẻ như sớm muộn nó cũng tung hết sức và bị đối thủ mèo vàng lão luyện kinh nghiệm, luôn bình tĩnh kia đánh bại. (Nguồn Mop) Học tập anh chỉ, những chú mèo con cũng "đánh trận giả" siêu dễ thương. (Nguồn Mop) Một mình chống lại hai con chó dữ thế nhưng mèo khoang không hề nao núng, khiến những kẻ thù truyền kiếp phải dè chừng rất nhiều. (Nguồn Mop) Sau một hồi quan sát, hai con mèo xông vào nhau ẩu đả quyết liệt theo đúng kiểu truyền thống của họ nhà mèo. (Nguồn Mop)

