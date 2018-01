Ảnh báo đốm cái đánh nhau dữ dội như cao thủ võ lâm

Nhiếp ảnh gia Fanie Heymans may mắn ghi lại được những cảnh tượng vô cùng kịch tính ở vùng đất gần sông Aubu thuộc công viên động vật hoang dã Kgalagadi Transfrontier, Nam Phi. Hai con báo đốm cái xông vào nhau và đấu đá dữ dội, không khác gì hai cao thủ võ thuật so chiêu. Theo thông tin đăng tải, hai con báo đốm cái kịch chiến là do tranh chấp lãnh thổ. Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên hai con báo đốm cái này kịch chiến để tranh giành lãnh thổ. Đây đã là lần thứ hai chúng quyết định dùng bạo lực để nói chuyện phải trái. Theo nhiếp ảnh gia, hai con báo đốm cái này được đặt tên là Tsamma và Miera, có năng lực và thể trọng tương đương nhau. Mặc dù nhìn chúng chiến đấu rất khốc liệt thế nhưng cả hai dường như không muốn đối phương phải chết. Chúng hoàn toàn không có ý định sinh tử chiến mà giống như muốn thể hiện khả năng của mình hơn. Thông qua trận chiến, con báo đốm nào có khả năng hơn, mạnh mẽ hơn sẽ được quyền hoạt động trong lãnh thổ mà chúng tranh chấp. Trong ảnh là cảnh tượng một con báo đốm cái bị quật ngã bởi đối thủ. Có lẽ nó sẽ phải tạm rời đi lãnh thổ mà mình yêu thích, cho đến lần đụng độ tiếp theo. Mời quý độc giả xem video: Hổ lừ lừ tiến đến dọa người rồi chạy "té khói"

