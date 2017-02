Ám ảnh sở thú "địa ngục" bị tàn phá bởi chiến tranh

Chiến tranh không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của con người mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đến cuộc sống của rất nhiều sinh linh tội nghiệp khác. Trong số đó có những động vật hoang dã bị nhốt trong sở thú Mosul, sở thú của thành phố cùng tên ở miền bắc Iraq, thủ phủ của tỉnh Nineveh. (Nguồn Dailymail) Trong sở thú đáng sợ này, hàng loạt mãnh thú bị bỏ đói gầy hốc hác, chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn không được quan tâm, chăm sóc từ rất nhiều ngày. (Nguồn Dailymail) Chúng đói, khát đến mức khi con người tiếp cận cần, chúng không còn sức để phản kháng, cũng không còn lực để tương tác. Tất cả đều có cùng tình trạng, đờ đẫn, gầy khô, mệt mỏi và kiệt quệ đến cực độ. (Nguồn Dailymail) Giống như nhiều thành phố, sở thú gần như đã bị phá hủy hoàn toàn bởi nhiều tháng giao tranh giữa lực lượng quân đội Iraq và các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. (Nguồn Dailymail) Hệ quả là những động vật bị nhốt trong sở thú không thể thoát ra ngoài tìm nguồn sống cho mình. Chúng bị giam cầm cho đến khi chết đau đớn và tuyệt vọng vì đói, khát, nhiễm bệnh. (Nguồn Dailymail) Trẻ em Iraq đang đứng trước chuồng nhốt một con gấu nâu khổng lồ tại vườn thú Mosul. Hiện tại, sau khi khu vực được giải phóng khỏi sự chiếm giữ của IS, cư dân địa phương đã và đang làm hết sức mình để cứu sống những động vật đáng thương này. (Nguồn Dailymail) Tuy vậy, do điều kiện vô cùng hạn chế, vẫn có những động vật đáng thương bỏ mạng vì thiếu điều kiện chăm sóc. Trong ảnh có thể thấy, chuồng trại trong sở thú xiêu vẹo, bẩn thỉu, động vật thì bị lãng quên hoàn toàn trong suốt thời gian quân đội IS chiếm đóng. (Nguồn Dailymail) Một biển hiệu bên ngoài sở thú, đánh dấu một nơi đã từng là điểm tham quan nổi tiếng của các du khách và người dân địa phương, được viết bằng tiếng Ả Rập, có nghĩa là Công viên Nour. (Nguồn Dailymail) Ánh mắt buồn bã đến ám ảnh của một con sư tử cái bị nhốt trong sở thú bị lãng quên ở Mosul. (Nguồn Dailymail) Sở thú Mosul nằm ở phía đông thành phố Mosul, hiện đã được quân đội Iraq giải phóng khỏi tay những kẻ khủng bố IS. (Nguồn Dailymail) Hiện tại, những động vật đáng thương mới bắt đầu nhận được sự quan tâm của người dân địa phương. (Nguồn Dailymail) Địa điểm của vườn thú Mosul trên bản đồ vệ tinh. (Nguồn Dailymail)

