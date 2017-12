10 "nhân vật" nặng ký, ảnh hưởng nhất giới động vật năm 2017

1. "Sởn gai ốc" khi nhìn bà con xứ Mường thưởng thức “chụt chịt”

Con “chụt chịt” béo nung núc, sống ở những nơi cỏ rơm hoai mục là món ăn khoái khẩu của bà con người Mường ở Hòa Bình. So với các loài côn trùng khác, “chụt chịt” là món không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức. "Chụt chịt" là những con côn trùng giống như con bọ hung, da mềm, có màu đỏ. Con nào cũng béo nung núc, trên đầu mỗi con có 2 sừng và những súc tu tua tủa. Tuy nhìn thấy sợ, nhưng với người Mường nó lại trở thành món ăn hấp dẫn. Người Mường thường chế biến “chụt chịt” bằng cách rang với sả. Nhìn món này hơi ghê, nhưng ăn lại rất ngon. Thịt nó mềm, béo ngậy và thơm. Loài côn trùng này thường làm tổ ở những gốc cây có nhiều lá hoại mục. Đầu mùa mưa bắt chúng làm thịt là ngon nhất vì da của chúng chưa mọc vảy sừng. (Ảnh: Xuân Tuấn/ Dân Việt) 2. Tu hài 10 triệu đồng/con khiến chị em "điên đảo" vung tiền mua

Với thị trường hải sản nhập nhèm như hiện nay, đặc biệt là hải sản xuất xứ từ Trung Quốc đang tràn ngập chợ Việt thì các bà nội trợ ngày càng có xu hướng tìm đến các loại hải sản nhập khẩu từ các nước phương Tây. Tu hài Canada là một trong số loại hải sản được chị em "săn" mua. Tu hài (tên gọi tiếng Anh là Geoduck Clam) là loài hai mảnh lớn nhất thế giới, nặng khoảng 1,5-2 kg, sống dải rác tại các vùng duyên hải của các đại dương. Tại khu vực bờ phía Thái Bình Dương của Mỹ và Canada, tu hài phát triển rất mạnh về kích cỡ. Tu hài Canada thường có giá từ 2 - 2,5 triệu/kg, nhưng vào lúc trái vụ như thế này mỗi con giá có thể lên đến 5 triệu/kg, cân nặng trung bình mỗi con tầm 1,5 - 2kg. Đắt đỏ là vậy nhưng loài tu hài này vẫn được chị em không tiếc tiền mua về tẩm bổ cho ông xã. Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học chính thức nào công nhận nhưng nhiều người vẫn tin rằng tu hài đặc biệt tốt với nam giới, có tác dụng cải thiện rõ rệt khả năng sinh lý, có thể tăng cường sinh lực, bổ thận tráng dương. Thậm chí, nó còn được đồn thổi là món thần dược có tác dụng với các quý ông còn hơn cả Viagra. 3. Trả cả cây vàng cho cặp trăn khủng xứ Mường

Gia đình anh Quách Ngọc Chương (thôn Đồng Rẽ, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) luôn coi cặp trăn "khủng" đã nuôi được 5 năm trong nhà như những người bạn. Cặp trăn đất, mỗi con nặng gần 40kg. Thức ăn cho loài động vật này là gà, vịt chẳng may bị chết dịch hoặc cóc nhái. “Loài này ăn rất khỏe, nhưng 1 tháng chúng chỉ ăn một lần. Mỗi bữa, chúng có thể ăn 5-6 con vịt loại 3kg. Tuy nhiên, suốt 4 tháng mùa đông, chúng không hề ăn chút nào”, anh Chương cho biết. Kể về "xuất thân" của cặp trăn khủng này, anh Chương nói, cách đây 5 năm, anh đi rừng và bắt được 2 con trăn nhỏ bằng chuôi dao nên đã mang về nuôi. Sau 5 năm nuôi đôi trăn, anh Chương cũng nắm được tương đối đặc tính sinh trưởng của chúng. Vào mùa hè, trăn lột da liên tục. Có tháng chúng lột xác 3-4 lần. Sau mỗi lần lột xác là một lần cơ thể nó phát triển to hơn. Biết nhà anh Chương có cặp trăn quý, đã có không ít người đến hỏi mua, nhưng gia đình anh vẫn giữ nuôi và không bán. Thậm chí, có người trả giá đến cả cây vàng, nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ phía gia chủ. 4. “Cụ gà” 5 tuổi thích xem tivi, hóng gió, giữ nhà thay chó

Đá người, giữ nhà thay chó, thích xem tivi, hóng gió, chỉ muốn ăn và ở chung nhà với chủ...là những sở thích kỳ lạ, có một không hai của "cụ gà" 5 tuổi ở Cần Thơ. Chị Tăng Thị Bích Tuyền, ngụ ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, chủ nhân của “cụ gà” 5 tuổi cho biết, chị đang nuôi con gà trống hết sức kỳ lạ vì nó có khả năng giữ nhà rất hay. Theo chị Tuyền, những ai đi qua con đường trước nhà mà đùa giỡn, gây ồn ào cũng bị con gà của chị đá, tấn công. Vì con vật nuôi này có thể giữ nhà được nên gia đình không nuôi thêm chó. Hiện nay, con gà tuổi này đã sống chung, ăn ở như một thành viên thật sự của gia đình chị. Chủ nhân của “cụ gà” trên còn cho biết, chị còn thấy vật nuôi kỳ lạ của mình ra bờ sông trước nhà để hóng gió vào những buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Còn em Huỳnh Ngọc Giàu – con của chị Tuyền thì thông tin: “Con gà còn có sở thích xem tivi, nhất là những phim kinh dị. Tuy nhiên, sau khi xem xong, mặt của cụ gà lại sợ đến tái mét”. ( 5. Bọ bọ biển - trông thì ghê nhưng thịt ngon miễn chê

Trái ngược với hình dáng khá xấu xí, thịt của bọ bọ biển được ngư dân đánh giá là ngon hơn cả tôm hùm. Chính vì vậy mà loại hải sản này dù hiện có giá bán tới 1,2-1,5 triệu đồng/kg, nhưng cũng không dễ tìm mua được. Nhiều ngư dân Quảng Ngãi giải thích: "Sở dĩ loại hải sản này có tên gọi như vậy, là do có hình dáng giống như con bọ sống trên cạn nhưng sống ở dưới biển, nên người ta đặt và gọi nó là bọ bọ biển". Thịt của bọ bọ biển có màu trắng đục. Khi luộc ăn có vị béo nhưng không ngậy, thơm ngọt và thanh. Lượng thịt của bọ bọ biển khá ít, theo đó với con cân nặng khoảng 0,5 kg, thì sau khi bỏ vỏ chỉ còn lại 150-250 gram thịt. "Nói về độ ngon của thịt bọ bọ biển thì ngay cả tôm hùm - vốn được ví là "vua hải sản" - cũng kém hơn vài bậc", ngư dân Quảng Ngãi khẳng định. Cho nên bọ bọ biển hiện có giá gấp gần 1,5 lần so với tôm hùm, ở mức từ 1,2-1,5 triệu đồng/kg. 6. Gà cười Indonesia: Thú chơi độc nhất vô nhị năm con gà

Gà cười Indonesia đang là một trào lưu rất mới của giới chơi sinh vật cảnh tại Việt Nam. Điều thú vị của loại gà này không phải ở hình dáng, màu lông hay chất lượng thịt mà ở tiếng gáy độc đáo của nó. Anh Nguyễn Xuân Trường - một thành viên trong hội sinh vật cảnh Hải Dương cho biết: Chơi gà cười hiện ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, nên giá mỗi nơi một khác. Tuy nhiên, nếu chơi gà nhập từ Indonesia về thì giá không dưới 10 triệu đồng/cặp. Còn loại đã ấp nở thuần ở Việt Nam thì giá dao động từ khoảng 3 - 5 triệu đồng/cặp. Trong quá khứ giống gà này được coi là một biểu tượng quyền lực của gia đình hoàng gia. Hiện tại nó vẫn là biểu tượng của lòng dũng cảm, của địa vị xã hội và chủ nghĩa anh hùng, anh Trường cho biết. Ở Indonesia mọi tầng lớp đều có thể chơi, chứ không chỉ giới hạn ở những tầng lớp giàu có hay có địa vị xã hội cao. Hiện nay có rất nhiều cuộc thi gà cười tổ chức khắp mọi miền trên đất nước Indonesia và nó trở thành một nét văn hóa khá độc đáo và tao nhã. Anh Trường kể, từ khoảng năm 2000, khi hình ảnh Tổng thống Indonesia bên cạnh những chú gà cười được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thú chơi này đã thu hút được sự quan tâm của giới chơi gà lúc đó. Và cho đến nay, hội thi gà cười của tổng thống vẫn được tổ chức thường xuyên và được coi là một trong những chiếc Cup danh giá nhất trong làng gà cười Indonesia. (Ảnh: Dân Trí) 7. Rắn long thừa bạch tạng cực hiếm

Sở hữu con rắn toàn thân màu trắng, mắt và lưỡi màu đỏ, dài hơn 2m, nặng hơn 2kg được nhiều đại gia hỏi mua và trả giá 100 triệu đồng nhưng anh Phạm Văn Điệp ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vẫn chưa muốn bán. Theo anh Điệp, con rắn trên thuộc loại rắn hổ trâu hay còn gọi rắn long thừa, rắn hổ hèo, rắn hổ dện, rắn ráo trâu. Trái ngược với các con cùng loài màu nâu nhạt thì con rắn của anh lại có màu trắng bạch tạng cực lạ. Nói về con rắn đặc biệt của mình, anh Điệp cho hay: "Khoảng 4 năm về trước, trong một lần đi kiểm tra trứng rắn nở tôi phát hiện ra con rắn thân màu trắng đặc biệt này. Thấy con rắn có màu lạ, tôi tách riêng và chăm sóc, đến giờ rắn đã trưởng thành đạt trọng lượng 2kg". “Thời gian gần đây rất nhiều người biết, trong đó có nhiều đại gia tìm đến trại rắn của gia đình tôi hỏi mua. Có nhiều người trả cao trên dưới 100 triệu đồng nhưng tôi không muốn bán mà có ý định giữ lại để nghiên cứu và nhân giống" - anh Điệp tiết lộ. 8. "Bạch xà" kiểng khác người ở Cà Mau

Anh Trần Trung Kiên ngụ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau có một thú chơi khác người: chơi trăn kiểng. Ngoài giờ làm, về đến nhà là anh lao vào chăm sóc đàn “bạch xà”, hay còn gọi là trăn trắng, trăn đột biến. Anh Kiên cho biết thêm, đối với loại trăn đột biến giá trị của nó nằm ở hoa văn, màu sắc, lạ mắt hơn so với trọng lượng cơ thể. Trăn gấm đột biến mới nở sẽ có giá 6-7 triệu đồng/con; trăn đột biến có trọng lượng từ 4-5kg là trên 10 triệu đồng; trên 15kg là 20-30 triệu đồng, còn nếu là trăn bạch sẽ có giá khoảng từ 25–40 triệu đồng/con. Lí giải vì sao trăn đột biến lại có giá cao như vậy, nhiều hộ nuôi và thương lái thu mua trăn cho biết trăn đột biến có giá cao bởi thị trường của loài vật này chủ yếu là nước ngoài và người nuôi chơi kiểng nên rất được ưa chuộng, trong khi đó mặt hàng này trong nước lại rất hiếm. 9. Huyền bí cặp cá tra bạch tạng 13 năm tuổi sống trong ngôi chùa cổ

Một ngôi chùa ở miền Tây đang nuôi dưỡng 2 con cá tra bạch tạng. Mỗi con dài khoảng 80cm, nặng trên 8kg. Vào buổi trưa trời nắng, da cá chuyển sang màu hồng nhẹ, rất đẹp. Năm nay cặp cá tra bạch tạng đã bước sang tuổi thứ 13, cặp cá này được coi là "lộc", hàng năm nhà chùa đón rất nhiều người tới tham quan và ngắm cá. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong ao có rất nhiều loài cá khác nhau nhưng ấn tượng nhất là hai con cá tra màu trắng. Cá tra “độc”, lạ này dài khoảng 80cm, nặng trên 8kg mỗi con. Vào buổi trưa trời nắng, da cá chuyển sang màu hồng nhẹ, rất đẹp. Một sư thầy tu tại chùa cho biết, hai con cá tra trên là do một phật tử mang đến phóng sinh cách nay khoảng hơn 13 năm. “Khi ấy phật tử đó mang đến khoảng 10 con cá tra có màu trắng đến thả. Thời gian qua, nhiều con đã chết, chỉ còn lại hai con”- sư thầy nói. Vì chỉ còn 2 con, nên nhà chùa nuôi dưỡng rất kỹ. Các sư thầy thường xuyên bơm nước sạch thay, thả lục bình để lọc nước, tạo bóng mát. Thức ăn chính của cá là cám gạo trộn cháo. Mọi người đến chùa chỉ được ngắm chứ không được vớt cá lên hay cho ăn thức ăn lạ. 10. "Thủy quái" cá đuối nước ngọt: Báu vật khủng 216kg, dài 3,2m chưa từng thấy ở Việt Nam

Sáng 22/9/2017, một nhà hàng ở TP Hà Nội mua được một con cá đuối nước ngọt khổng lồ, nặng 216kg, chiều dài 3,2m, chiều rộng 1,9m. Loài "thủy quái" đuối ngọt này được chủ nhà hàng khẳng định chắc nịch: "Nó là báu vật dài nặng khủng và chưa từng thấy ở Việt Nam". Được biết, hiện ở Việt Nam, cá đuối nước ngọt "khủng" nhất từng xuất hiện chỉ có cân nặng khoảng 163 kg, do một ngư dân ấp Tân Hòa B xã Tân An, thị xã Tân Châu, An Giang trong lúc kéo ghe cào trên sông Tiền đã bắt được. Cá đuối nước ngọt là loài động vật phải dùng cần câu chứ không thể đánh bắt được, ngư dân đánh bắt cá khủng tiết lộ, phải dòng cá hàng giờ liền khi cá mắc câu mới có thể bắt được chúng. Chúng là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới.

