Xem nông dân Bolivia thu hoạch “thực phẩm vàng”

Hạt diêm mạch (quinoa) được coi là "thực phẩm vàng" bởi những giá trị dinh dưỡng cũng như khả năng thích nghi với môi trường của nó. Trong hình là cảnh nông dân Bolivia thu hoạch “thực phẩm vàng”. Ảnh: Al Jazeera. Không giống với nhiều loại cây nông nghiệp khác, ưu điểm của cây quinoa là có thể sống trong điều kiện khô cằn, hạn hán, hoặc bị nhiễm mặn,... Ảnh: Al Jazeera. Tại Bolivia, hạt quinoa được ưu ái đặt cho cái tên mẹ của các loạt hạt. Trong vài năm gần đây, giá loại ngũ cốc này đã tăng gấp 3 lần do nhu cầu tăng cao. Trong hình là ông Victor Choquetopa, cựu thị trưởng thành phố Salinas de Garci Mendoza, đang thu hoạch diêm mạch trên cánh đồng rộng lớn của mình. Ảnh: Al Jazeera. Salinas de Garci Mendoza, là nhà sản xuất thức ăn gia súc lớn nhất của Bolivia và cũng được gọi là "Thủ đô của hạt quinoa". Giữa tháng 4 và tháng 6, Victor bắt tay vào thu hoạch hạt quinoa từ cánh đồng trên 400 ha của mình. Ảnh: Al Jazeera. Sau khi thu hoạch, cây diêm mạch sẽ được sấy trong 3-4 tuần. Cuối cùng, người dân dập để tách lấy hạt quinoa khỏi vỏ. Ảnh: Al Jazeera. Tại Bolivia, diêm mạch có 22 giống thu được bằng cách lai tạo hoặc chọn lọc. Ảnh: Al Jazeera. Giá của hạt quinoa trên thị trường hiện nay là 362 USD (tương đương hơn 8 triệu đồng)/46kg. Ảnh: Al Jazeera. Mặc dù Bolivia và Peru đã từng chiếm tới 92% sản lượng quinoa trên thế giới nhưng giờ đây, các nước như Pháp, Anh, Canada và Ý đã bắt đầu trồng loại "thực phẩm vàng" này với năng suất cao. Ảnh: Al Jazeera. Là biểu tượng văn hoá của các nền văn minh trước thời đại Columbia, quinoa được cho là có nguồn gốc từ Hồ Titicaca cách đây khoảng 5.000 năm trước Công nguyên. Ảnh: Al Jazeera. Sự thuần chủng của hạt quinoa đã giúp cho nền văn hoá Tiahuanaco và Incan thịnh vượng. Tuy nhiên, hạt này đã bị “bỏ rơi” sau khi Tây Ban Nha đưa lúa mì và lúa mạch về canh tác. Ảnh: Al Jazeera. Với những người nông dân trồng quinoa ở Bolivia, các vấn đề về hạn hán, đóng băng, nhiễm bẩn và độ mặn của đất là những mối lo ngại đáng lưu tâm. Ngoài ra, quinoa có nguy cơ bị tổn thương bởi ít nhất 17 loài côn trùng khác nhau. Vì có giá trị dinh dưỡng cao và khả năng thích ứng với khí hậu khác nhau, các nhà khoa học tin rằng quinoa có thể là giải pháp cho quá trình sa mạc hóa và suy thoái đất do biến đổi khí hậu. Ảnh: Telesurtv. Loại hạt này được coi là thân thiện với sinh thái hơn so với các loại ngũ cốc khác, đặc biệt là những loại có ít protein nhưng được sản xuất hàng loạt. Ảnh: Telesurtv. Quinoa cũng có khả năng làm giảm sự phụ thuộc vào các loại thực phẩm khác như lúa mì và gạo. Ảnh: Telesurtv. Cánh đồng quinoa vào vụ thu hoạch ở Boliavia. Ảnh: Telesurtv.

