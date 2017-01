Thổ Nhĩ Kỳ đang bị sa lầy trong “vũng bùn Syria”

Trong nhiều tuần qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh địa phương đã tập trung nỗ lực xua đuổi phiến quân IS khỏi thị trấn al-Bab ở miền bắc Syria.

Phiến quân IS bắt sống 2 xe tăng Leopard 2A4 hiện đại của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực ngoại ô phía tây thị trấn Al-Bab. Ảnh SouthFront

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch “Lá chắn Euphrates” vào ngày 24/8/2016 nhằm xua đuổi phiến quân IS khỏi các thành phố và khu định cư nằm trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của chiến dịch thiệp quân sự này cũng nhằm ngăn chặn dân quân Kurd tiến xa hơn về phía tây và kiểm soát khu vực biên giới.



Cuối tháng 12/2016, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng cuộc chiến giành al-Bab sắp thúc.

Về điều này, ông Salih Muslim - đồng chủ tịch của Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) của người Kurd - nói với Sputnik rằng Ankara đang bị sa lầy ở Syria. Ông nói thêm: "Thổ Nhĩ Kỳ đã tự sa vào vũng lầy, khi tung các lực lượng tấn công đánh chiếm al-Bab. Thổ Nhĩ Kỳ khó ra khỏi cũng lầy này. Khả năng thành công của chiến dịch đánh chiếm thị trấn al-Bab của Thổ Nhĩ Kỳ là rất thấp”.

Đồng chủ tịch của Đảng Liên minh Dân chủ (PYD) Salih Muslim cho biết Thổ Nhĩ Kỳ rất bất mãn trước sự hỗ trợ của Washington dành cho người Kurd Syria, đặc biệt là Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG).

Ông Muslim nói: “Các tay súng YPG đang chiến đấu chống lại phiến quân IS và Thổ Nhĩ Kỳ không muốn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo bị thất bại trước người Kurd Syria. Đây là lý do vì sao Ankara không muốn Mỹ cung cấp vũ khí cho các tay súng YPG. Trên thực địa, YPG và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất chống lại phiến quân IS trên chiến trường. SDF đã giáng cho IS nhiều thất bại nặng nề”.