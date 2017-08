Thăng trầm cuộc đời “người đàn bà đẹp” Yingluck Shinawatra

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sinh ngày 21/6/1967 tại San Kamphaeng, Thái Lan. Bà là con út trong đại gia đình người Thái gốc Hoa gồm 9 anh chị em, trong đó có cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation. Yingluck từ khi còn đi học đã nổi tiếng vì vẻ đẹp, chiều cao và tính cách năng động. Bà là thành viên tích cực của đội diễu hành trường và đã tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: The Nation. Bà Yingluck (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các anh chị. Anh trai Yingluck, ông Thaksin Shinawatra, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội năm 2006 và phải sống lưu vong. Ảnh: The Nation. Cựu Thủ tướng Yingluck từng tốt nghiệp khoa Chính trị học và Hành chính công thuộc Đại học Chiang Mai năm 1988 và có bằng thạc sĩ ngành Hành chính công của Đại học Kentucky, Mỹ, vào năm 1991. Trước khi đến với chính trường, bà là một doanh nhân thành đạt. Ảnh: Getty. Bà Yingluck kết hôn với Anusorn Amornchat, Tổng giám đốc của M Link Asia Corporation PCL, vào năm 1995. Ảnh chụp bà năm 2014 với cậu con trai Supasek Amornchat. Ảnh: Getty. Tháng 5/2011, Đảng Pheu Thái (Vì nước Thái) đề cử bà làm ứng cử viên cho chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử cùng năm. Đảng của bà giành được 265 ghế trên tổng số 500 ghế tại Quốc hội Thái Lan. Ngày 8/8/2011, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej phê chuẩn chính thức bà Yingluck làm nữ thủ tướng đầu tiên của quốc gia này. Ảnh: Getty. Một khảo sát cho thấy nội các của bà được đánh giá cao nhất về năng lực kinh tế trong các đời thủ tướng, thậm chí hơn cả thời mà Thaksin nắm quyền. Tuy nhiên, chính trị Thái Lan chưa bao giờ thôi bất ổn, và thời Yingluck cũng không là ngoại lệ. Ảnh: Getty. Đầu tháng 5/2014, tòa án tối cao tước chức vị của bà Yingluck vì cáo buộc lạm quyền. Trong hơn 3 năm trên cương vị thủ tướng, cũng là ba năm sóng gió nhất cuộc đời, Yingluck phải đối mặt với hàng loạt sức ép từ phe quân đội, biểu tình, ngập lụt lịch sử ở Bangkok… Kèm theo đó là hàng loạt cáo buộc khác cùng những vụ kiện dai dẳng. Ảnh: Asian Correspondent. Yingluck bị quản thúc và cấm xuất cảnh. Dù không còn là chính trị gia, bà vẫn đứng ra tổ chức nhiều hoạt động và tuyên bố sẽ chiến đấu hết mình vì công lý. Sáng diễn ra phiên điều trần cuối cùng trong vụ kiện về chương trình trợ giá gạo của bà Yingluck ngày 21/7, những người ủng hộ vẫn tiếp tục đón bà tại cửa Tòa án Tối cao ở Bangkok bằng những bông hoa hồng. Ảnh: Reuters. Tòa án Tối cao vừa ra lệnh truy nã bà Yingluck Shinawatra sau khi bà không xuất hiện tại phiên tuyên án sáng 25/8. Tòa hoãn việc công bố bản án tới ngày 27/9. Nếu bị kết tội, nữ thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng sẽ phải đối mặt với tối đa 10 năm tù giam và bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Ảnh: Getty.

