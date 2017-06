Tấn công khủng bố ngay sát dinh Tổng thống Pháp

Các nhân chứng cho hay, một nam giới đã được lôi ra khỏi chiếc xe khi nó đang bốc cháy. Chiếc xe đã đâm vào xe của cảnh sát rồi bốc cháy. Địa điểm xảy ra vụ việc cách dinh Tổng thống Pháp và Đại sứ quán Mỹ không xa.



Kẻ tấn công, vốn nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh Pháp đã chết trong vụ tấn công, ngoài ra không ai khác bị thương. Đơn vị chống khủng bố của văn phòng công tố Paris mở cuộc điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ tấn công ở Đại lộ Champs Elysees. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb cho hay, chiếc xe chở đầy vũ khí và chất nổ, “điều này một lần nữa cho thấy mức độ đe dọa ở Pháp là cực kỳ cao”.

Vụ việc xảy ra ở Paris chỉ vài giờ sau khi một xe tải đâm vào đám đông tín đồ gần một nhà thờ Hồi giáo ở London (Anh) khiến 10 người bị thương.

Pháp đã đặt trong tình trạng báo động an ninh cao sau một loạt các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo. Tháng 4 vừa qua, một cảnh sát đã bị bắn trong vụ tấn công do IS nhận trách nhiệm đã xảy ra tại đại lộ Champs Elysees. Năm ngoái, 86 người thiệt mạng khi xe tải lao vào đám đông ở Nice, Pháp.