Sức tàn phá kinh hoàng của bão số 6 ở Trung Quốc

Cơn bão số 6 (siêu bão Hato) đã đổ bộ vào Hong Kong, Macau và một số khu vực khác ở miền nam Trung Quốc, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Ảnh: Cửa sổ của các căn hộ trong tòa chung cư ở Macau vỡ tan tành do bão Hato. Ảnh: Reuters. Chiếc ô tô chìm trong biển nước sau khi bão số 6 đổ bộ vào Macau. Ảnh: Reuters. Người dân đi qua một con phố ngập lụt ở Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Được biết, do ảnh hưởng của bão số 6, hàng triệu hộ gia đình đã bị mất điện và nhiều người dân phải sơ tán. Ảnh: Reuters. Nhiều gia đình ở Macau phải mua đồ ăn bên ngoài do mất điện. Ảnh: Reuters. Cây xanh bị bật gốc do gió mạnh ở Macau. Ảnh: Reuters. Người dân xếp bao cát trước lối vào một garage tại khu vực ngập lụt sau bão Hato ở Đông Hoản, Quảng Đông. Ảnh: Reuters. Nhân viên bán hàng hóa bên ngoài một siêu thị do mất điện ở Macau. Ảnh: Reuters. Một con phố ngổn ngang sau bão ở Macau. Ảnh: Reuters. Những chiếc xe chìm trong biển nước ở Macau. Ảnh: Reuters. Một cây xanh bật gốc đổ chắn ngang đường ở Macau. Ảnh: Reuters. Cảnh người dân xếp hàng lấy nước sạch tại một khu dân cư ở Macau sau khi bão Hato quét qua. Ảnh: Reuters. Những cây xanh bị bão Hato quật đổ ở Trung Sơn, Quảng Đông. Ảnh: Reuters. Nước lũ bủa vây một nhà hàng McDonalds ở Hong Kong. Ảnh: Reuters. Một sân chơi ở Hong Kong bị ngập nặng. Ảnh: Reuters. Bão Hato gây mưa lớn và gió mạnh ở Hong Kong, khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Reuters.

Cơn bão số 6 (siêu bão Hato) đã đổ bộ vào Hong Kong, Macau và một số khu vực khác ở miền nam Trung Quốc, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Ảnh: Cửa sổ của các căn hộ trong tòa chung cư ở Macau vỡ tan tành do bão Hato. Ảnh: Reuters. Chiếc ô tô chìm trong biển nước sau khi bão số 6 đổ bộ vào Macau. Ảnh: Reuters. Người dân đi qua một con phố ngập lụt ở Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Được biết, do ảnh hưởng của bão số 6 , hàng triệu hộ gia đình đã bị mất điện và nhiều người dân phải sơ tán. Ảnh: Reuters. Nhiều gia đình ở Macau phải mua đồ ăn bên ngoài do mất điện. Ảnh: Reuters. Cây xanh bị bật gốc do gió mạnh ở Macau. Ảnh: Reuters. Người dân xếp bao cát trước lối vào một garage tại khu vực ngập lụt sau bão Hato ở Đông Hoản, Quảng Đông. Ảnh: Reuters. Nhân viên bán hàng hóa bên ngoài một siêu thị do mất điện ở Macau. Ảnh: Reuters. Một con phố ngổn ngang sau bão ở Macau. Ảnh: Reuters. Những chiếc xe chìm trong biển nước ở Macau. Ảnh: Reuters. Một cây xanh bật gốc đổ chắn ngang đường ở Macau. Ảnh: Reuters. Cảnh người dân xếp hàng lấy nước sạch tại một khu dân cư ở Macau sau khi bão Hato quét qua. Ảnh: Reuters. Những cây xanh bị bão Hato quật đổ ở Trung Sơn, Quảng Đông. Ảnh: Reuters. Nước lũ bủa vây một nhà hàng McDonalds ở Hong Kong. Ảnh: Reuters. Một sân chơi ở Hong Kong bị ngập nặng. Ảnh: Reuters. Bão Hato gây mưa lớn và gió mạnh ở Hong Kong, khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Reuters.