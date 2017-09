Sức tàn phá của bão Harvey ở Texas nhìn từ trên cao

Reuters đưa tin, siêu bão Harvey đã gây thiệt hại nặng nề cho bang Texas. Các nhà chức trách địa phương cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 38 người đã thiệt mạng và 19 người khác vẫn mất tích do bão Harvey. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, hơn 1 triệu người đã phải sơ tán do ảnh hưởng của bão Harvey. Ảnh: Reuters. Một nhóm người mang theo đồ đạc lội qua con đường ngập lụt ở Porth Arthur, bang Texas. Ảnh: Reuters. Biển nước mênh mông tại một địa điểm ở Vidor. Ảnh: Reuters. Người dân chuyển đồ đạc qua con đường ngập nước ở Houston. Ảnh: Reuters. Nước lũ bao vây công ty Motiva Enterprises LLC ở Port Arthur. Ảnh: Reuters. Khoảng 189 nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp đã bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Reuters. Công ty Moody’s Analytics ước tính, bão Harvey gây thiệt hại kinh tế cho bang Texas từ 51 tỷ USD tới 75 tỷ USD. Ảnh: Reuters. Tại thành phố Houston, lực lượng cứu hộ đã đến từng nhà để giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Ảnh: Reuters. Các tuyến đường ray bị nước lũ bủa vây gần Sandy Point, bang Texas. Ảnh: Reuters. Khu dân cư chìm trong biển nước ở thành phố Houston. Ảnh: Reuters. Sân bay Tây Houston không khác gì một con sông. Ảnh: Reuters. Người dân dùng ca nô chở đồ qua con đường ngập lụt ở Houston. Ảnh: Reuters. Con đường Tanner ở Tây Houston nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters. Cảnh ngập lụt ở khu vực phía tây bắc Houston. Ảnh: Reuters. Đường cao tốc 6 ở Tây Houston nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters.

