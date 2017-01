Sốc với video chiến binh nhí IS chặt đầu tù nhân

Một đoạn video gây sốc vừa được tung lên mạng cho thấy các chiến binh nhí IS tự xưng đã chặt đầu và nổ súng bắn chết 3 người đàn ông trưởng thành.

Theo tờ The Sun, đoạn video ghi lại hình ảnh rùng rợn chiến binh nhí IS chặt đầu tù nhân do chính tổ chức này công bố. Trong đó, những đứa trẻ chỉ khoảng 10 tuổi mặc trang phục ngụy trang đang giết hại dã man các tù nhân tại Deir ez-Zor, Syria.

Cụ thể, một tay súng trông có vẻ non nớt nhất trong nhóm đã bình thản nổ súng vào đầu một người đàn ông. Đứa trẻ khác thì khoe ra một cây dao lớn, trước khi cắt cổ một nạn nhân khác. Một nạn nhân, dường như thuộc nhóm PKK của người Kurd, đã phát biểu trước máy ghi hình rồi bị giết tại một công viên dành cho trẻ em nay bị bỏ hoang.

Đoạn video mới được IS tung lên mạng. (Nguồn: Telegraph)

Một phần trong đoạn video còn có cảnh các chiến binh nhí của tổ chức IS này đang được huấn luyện dùng súng trường. Chúng cũng vẫy lá cờ đen nổi tiếng của IS, thể hiện sự trung thành với nhóm.

Tháng trước, IS cũng tung ra một đoạn video với cảnh những đứa trẻ bị tẩy não tiến hành các vụ hành quyết và tham gia huấn luyện quân sự như người lớn. Trẻ em chỉ khoảng 10 tuổi đã thực hiện hành vi giết người không ghê tay. Chúng còn nổ súng bắn vào các tòa nhà, nơi đối phương đang ẩn náu.

Trong một cảnh phim, chúng đuổi theo một nạn nhân và khiến anh này thiệt mạng vì phải nhảy khỏi nóc một tòa nhà xuống dưới.