Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 23/1, sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cất cánh từ một sân bay của Nga, bay qua Iraq và Iran để không kích các vị trí chỉ huy, vũ khí và kho đạn dược của IS gần khu vực đông dân cư Deir ez-Zor tại Syria. Bộ trên sau đó cho hay tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy. Sau Aleppo, Deir ez-Zor trở thành chảo lửa mới ở Syria

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 dội bom các vị trí chỉ huy, vũ khí và kho đạn dược của phiến quân IS gần Deir ez-Zor tại Syria.

Các máy bay Su-30SM và Su-35S yểm trợ trên không cho các máy bay ném bom Nga từ căn cứ không quân Hmeymim. Sau khi hoàn thành sứ mệnh ở Syria, oanh tạc cơ Tu-22M3 trở về Nga. Trước đó ngày 21/1, các máy bay ném bom chiến lược của Nga cũng nhằm vào các mục tiêu của IS ở Deir ez-Zor.

Tuần trước, IS bao vây sân bay quân sự trọng điểm Deir ez-Zor ở Đông Bắc Syria, vòng phòng thủ cuối cùng của quân đội Syria trên đường vào thành phố này, cũng là nơi dùng để tiếp tế cho lực lượng chống khủng bố và dân thường trong khu vực. Tuy IS tấn công dồn dập, không quân Syria vẫn bảo vệ được căn cứ và ra đòn phản công.

Thành phố Deir ez-Zor, hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng chính phủ Syria, đã bị IS bao vây từ tháng 7/2014. Người dân ở Deir ez-Zor và các quân nhân chỉ nhận được thực phẩm cứu trợ thông qua viện trợ nhân đạo bằng đường không và phải sống trong tình trạng liên tục bị IS dội đạn pháo.

IS đang tổ chức những cuộc tấn công khốc liệt nhất tại Deir-ezzor trong nhiều tháng qua. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo hơn 5.000 khủng bố đã di chuyển từ Mosul (Iraq) tới thành phố Raqqa và Deir ez-Zor của Syria.

Ông Danny Makki, một nhà phân tích về Syria nhận định: “Điều rất đáng ngại trong cuộc tấn công Deir ez-Zor của IS là nhiều tay súng dẫn đầu cuộc tấn công là các nhóm đặc biệt gồm các tay súng IS tinh nhuệ đến từ Iraq. Do đó, có mối liên hệ trực tiếp giữa những gì đang xảy ra ở Mosul và áp lực căng thẳng mà IS đang chịu, và điều đó được chuyển hóa trên chiến trường ở Syria”.

Cũng theo cáo buộc của ông Danny, liên minh do Mỹ dẫn đầu dù chứng kiến hàng đoàn tay súng IS đi từ Mosul vào Syria, tiến tới Deir ez-Zor nhưng không tấn công và cho phép chúng tái tập hợp ở Syria.