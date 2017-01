Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 24/1, quân đội Syria thắng lớn ở phía đông thành phố Aleppo với việc giải phóng hàng loạt ngôi làng khỏi ách thống trị của phiến quân IS ở phía nam thị trấn al-Bab.

Bản đồ chiến sự ở Syria ngày 24/1. Ảnh: Al Masdar News.

Cụ thể, quân đội Syria đã giải phóng các ngôi làng Umm Al-Imad, Tal Rahal và một đỉnh đồi trước khi tiến đến ngôi làng trọng yếu Khashbah vào chiều ngày 23/1. Không lâu sau khi khi tiến vào Khashbah, lực lượng chính phủ Syria đã phá vỡ tuyến phòng thủ của tổ chức khủng bố IS, giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này.

Trong ngày 24/1, Không quân Syria không kích dồn dập xuống căn cứ của phiến quân IS ở gần thị trấn al-Bab và giành lại quyền kiểm soát các thị trấn Tal Rahl, Um al-Amd, Serbes, al- Hesamiyeh và Deir Hanta ở vùng lãnh thổ phía đông Aleppo.

Hiện tại, binh sĩ Syria đang tiến sát căn cứ của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân FSA do Ankara hậu thuẫn vốn đang chiến đấu chống tổ chức khủng bố IS ở thị trấn al-Bab. Được biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu tổn thất lớn trong các cuộc giao tranh với nhóm IS ở al-Bab.

Với nhiều khu vực được giải phóng trong 24 giờ qua, quân đội Syria đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công sắp tới ở al-Bab và Deir Hafer nhằm quét sạch các phần tử khủng bố ra khỏi phía đông Aleppo.