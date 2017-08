Quân đội Syria dồn phiến quân IS vào chỗ chết

Vòng vây 2 tầng đang khép lại ở miền trung Syria

Ở phía bắc tỉnh Homs, ngày 21/8, Lực lượng Mãnh hổ tinh nhuệ của Quân đội Syria đã giải phóng thành phố chiến lược al-Taybah và chỉ còn cách các đơn vị của Quân đoàn 5 đóng ở khu vực al-Sukhnah chưa đầy 20 cây số.

Sau khi giải phóng thị trấn chiến lược al-Sukhnah ở cực đông tỉnh Homs, Quân đoàn 5 của Quân đội Syria đã mở rộng vùng đệm xung quanh thị trấn về hướng bắc và hướng nam, đánh chiến nhiều cao điểm và mỏ khí đốt, đồng thời đánh bật các cuộc phản công liên tục của phiến quân IS.

Quân đội Syria đã tiến thêm được 10 km về phía đông bắc thị trấn al-Sukhnah và đang tìm cách hội quân với Lực lượng Mãnh hổ đánh từ phía bắc xuống, bao vây hoàn toàn phiến quân IS ở miền trung Syria.

Tuyến đường Resafa-Sukhnah là khu vực chiến thuật quan trọng, quyết định sự tồn tại của IS trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs. Kiểm soát được con đường này, phiến quân IS bị bao vây ở thị trấn Uqayrabat sẽ hết đường sống.

Vòng vây thứ hai dọc tuyến đường Resafa-Sukhnah đang được khép chặt. Bản đồ: AMN

Trước đó, ngày 17/8, Quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện ồ ạt tiến công từ dãy núi Al-Sha'er và từ phía đông thị trấn Ithriya, nhanh chóng đánh xuyên qua vùng kiểm soát của IS và hợp quân trên vùng bán sa mạc phía nam tỉnh Hama.



Chỉ trong một ngày, quân đội Syria kiểm soát mọi tuyến đường vào vùng nông thôn phía đông thành phố Salamiyah. IS bất ngờ rơi vào vòng vây trong thị trấn chiến lược Uqayrbat, bị chúng đánh chiếm cách đây 2 năm.

Ở mạn cực nam tỉnh Homs, ngày 21/8, các lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ Syria đã giải phóng hoàn toàn thị trấn Humaymah gần ranh giới tỉnh Deir Ezzor, bất chấp các cuộc phản công tuyệt vọng của phiến quân IS.

Dồn IS vào chỗ chết ở khu vực Qalamoun giáp biên giới Lebanon

Ngày 20/8, Quân đội Syria và Hezbollah tiếp tục tiến công khu vực do phiến quân IS chiếm đóng trong dãy núi Qalamoun. Phiến quân IS co cụm lại trên các vị trí nằm sâu trong chiến tuyến, tránh giao chiến. Quân đội Syria lập tức đổi hướng tiến công, tiến hành một đòn tập kích quy mô lớn từ hướng nam khu rừng thưa Qarah, tấn công giải phóng liên tiếp các địa bàn Qarnt Shabat Al-Qadi, Qarnt Mad Mahbas, Qarnt Teem Al-Zamrani, Watiyat Al-Zamrani và Khirbat Qar 'Ali.

Phiến quân IS không còn đường thoát trên biên giới Syria-Lebanon. Bản đồ: South Front

Song hành cùng cuộc tiến công trên hướng nam, Quân đội Syria và Hezbollah cũng giành chiến thắng ở khu vực phía đông và phía bắc, giải phóng đường vòng Al-Shaqee, các khu dân cư Sin Miri Al-Janoubi, Sin Fekha, Harf Mosul Hill, Fekha Crossing, các thị trấn Shabat Beit Salim và Shabat Zuwaytiniyah Al-Gharbiyah.



Nhận thấy đang bị dồn vào chỗ chết trong tình huống hoàn toàn nằm dưới hỏa lực của không quân và trực thăng chiến đấu của Syria và Lebanon, một số thủ lĩnh IS bắt đầu tìm cách thỏa thuận đầu hàng và giao nộp địa bàn, đồng thời muốn được cơ quan chức năng của chính phủ Syria và Lebanon đảm bảo cho chúng di tản an toàn.