Philippines đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Marawi

Ngày 17/6, các máy bay trực thăng tấn công MG520 và chiến đấu cơ FA50 đã được triển khai trong các cuộc đột kích, trong khi những loạt đạn súng máy nổ ra liên hồi ở khoảng cách xa, cho thấy giao tranh hết sức ác liệt. Kênh truyền hình ANC dẫn lời các quan chức quân đội Philippines cho hay cũng trong ngày 17/6, thêm 400 binh sĩ đã được điều tới Marawi bằng đường không từ miền Trung nước này.

Máy bay trực thăng tấn công phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi. (Nguồn: AMN)

Người phát ngôn quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla, nêu rõ các chỉ huy bộ binh ước tính vẫn còn hơn 100 tay súng Hồi giáo đang ẩn náu tại ít nhất 4 ngôi làng ở Marawi.



Giao tranh bùng phát ngày 23/5 sau khi phiến quân trang bị vũ khí hạng nặng tấn công Marawi, thành phố với 200.000 dân, khi quân đội Philippines truy lùng Isnilon Hapilon - một thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đang ẩn náu trong thành phố.

Nhằm chặn đứng nguy cơ IS thiết lập căn cứu tại đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố lệnh thiết quân luật trên đảo Mindanao. Đối tượng Hapilon cũng bị Mỹ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới và treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ.

Đến nay tổng số người thiệt mạng do cuộc xung đột này đã tăng lên hơn 300 người, trong đó có 225 phiến quân, 59 binh sĩ và 26 dân thường, trong khi hơn 309.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn.

Trong những năm gần đây, các nhóm nhỏ phiến quân ở Philippines, Indonesia và Malaysia đã bắt đầu nổi dậy dưới ngọn cờ IS. Các chuyên gia đã từng cảnh báo sau khi IS thất bại ở Syria và Iraq do các cuộc tấn công của Mỹ và liên quân, Mindanao có thể trở thành tâm điểm trong cuộc chiến của IS ở khu vực.

Vì vậy, việc phiến quân tuyên bố trung thành với IS chiếm giữ thành phố Marawi làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các phần tử thánh chiến đang tìm cách lập một sào huyệt trên đảo Mindanao đe dọa an ninh ở khu vực Đông Nam Á.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang yểm trợ quân đội Philippines trong các trận đánh tại đây nhằm giải phóng thành phố này khỏi tay phiến quân. Quân đội Philippines khẳng định đã đánh đuổi phiến quân ra khỏi 90% thành phố và đang tiếp tục truy quét ở 10% còn lại.