Phiến quân IS giành lấy phần đất gần Al-Bab

(Kiến Thức) - Trong một diễn biến mới nhất, các nguồn tin ở Syria cho biết, các thành viên phiến quân IS đã chiếm thêm đất đai gần thị trấn Al-Bab, tỉnh Aleppo.

Sau khi giành lấy phần đất đai gần thị trấn chiến lược al-Bab, phiến quân IS còn có thể giành lại ngôi làng al-Seflaniyah từ lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Các phần tử Hồi giáo thánh chiến IS. Ảnh AMN



Thị trấn al-Bab hiện nằm dưới tầm kiểm soát của nhóm khủng bố IS, nhưng lực lượng do Ankara hậu thuẫn và quân đội chính phủ Syria cũng đang tiến quân về đây để đánh bật bọn IS.