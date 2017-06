Pháp bỏ phiếu bầu Hạ viện mới

Trong lần bỏ phiếu này, cử tri Pháp sẽ chọn ra 577 nghị sĩ trên tổng số hơn 7 nghìn ứng cử viên. Trước đó, các cử tri Pháp sống ở nước ngoài đã đi bỏ phiếu.

Đây là cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa quan trọng đối với tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bởi nếu đảng Nền Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) của ông giành được nhiều ghế trong Quốc hội, Tổng thống Macron sẽ có nhiều quyền lực hơn trong việc thực thi các cải cách quan trọng trong xã hội Pháp như luật lao động, phúc lợi xã hội…

Bầu cử Hạ viện Pháp có ý nghĩa quan trọng đối với tân Tổng thống Emmanuel Macron. (Nguồn: Atlasinfo)

Theo các điều tra dư luận trước bầu cử, người dân Pháp dường như muốn trao cho vị tổng thống trẻ tuổi và đảng của ông đa số tuyệt đối tại Hạ viện , nhằm giúp ông củng cố quyền lực và thuận lợi trong việc triển khai chính sách cải cách xã hội, đặc biệt là các vấn đề ưu tiên như chống thất nghiệp, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, an ninh và giảm thuế.

Tuy nhiên, phát biểu trên kênh truyền hình châu Âu 1 (Europe 1) trước thềm cuộc bỏ phiếu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tỏ ra thận trọng trước kết quả các cuộc thăm dò. Ông cho biết kinh nghiệm cá nhân khiến ông thận trọng đặc biệt là sau những gì diễn ra với Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc bầu cử trước hạn ngày 8/6 và thất bại của cựu Thủ tướng Alain Juppé- người luôn dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò, tại vòng đua sơ bộ cánh hữu hồi tháng 11 năm ngoái.

Ông Philippe nhấn mạnh: “Điều mà tôi muốn biết là quyết định của người dân Pháp sẽ đưa ra trong cuộc bỏ phiếu ngày 11/6 là liệu họ cho trao cho Tổng thống và Chính phủ mà ông đã bổ nhiệm số ghế tuyệt đối tại Hạ viện hay không nhằm giúp Tổng thống triển khai các cải cách quan trọng đối với đất nước. Đây là một vấn đề rất quan trọng.”

Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng Ipsos Sopra Steria công bố mới đây cho thấy, Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Pháp Macron sẽ giành được 31% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử, tương đương với từ 397-427 ghế trên tổng số 577 nghị sĩ, đảm bảo giành đa số tuyệt đối tại Hạ viện.

An ninh đã được thắt chặt tại Pháp trong những ngày qua nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Khoảng 50 nghìn cảnh sát và hiến binh cùng với các binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố được huy động để bảo đảm an ninh tại 67 nghìn điểm bỏ phiếu cho vòng một cuộc bầu cử Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra vào ngày 18/6 tới./.