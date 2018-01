Người đàn bà xây hầm trong vườn nhà để mua bán ma túy

Chồng bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy, đang chờ thi hành án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La nhưng bản án đó dường như không làm người đàn bà ba con Mùa Thị Sao (29 tuổi, trú tại bản Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) chùn bước.

Sao cùng người họ hàng là Giàng A Đua (39 tuổi, trú tại địa chỉ trên) tiếp tục câu kết với nhau, hình thành một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La vào Yên Bái rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ...

Nhớ lại giây phút cân não, những thời điểm phải có quyết định để phá án, Thượng tá Phạm Song Tùng, Phó trưởng Phòng PC 47 Công an tỉnh Yên Bái vẫn cảm thấy gai sống lưng.

Trong cuộc chiến với những kẻ gieo rắc cái chết trắng, không được phép sai sót... Bởi chỉ cần một sự thiếu thận trọng có thể phải trả giá đắt bằng sinh mệnh của đồng chí, đồng đội, của bản thân và những người dân sống trên địa bàn.

Những năm gần đây, Yên Bái không phải là trọng điểm về ma túy nhưng với vị trí giao thông thuận lợi, giáp ranh với các tỉnh trọng điểm về tình hình hoạt động của tội phạm ma túy như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai... Yên Bái lại hội tụ các yếu tố như là địa bàn tiêu thụ, nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện còn rất cao nên các đối tượng mua bán ma túy thường lợi dụng nơi đây để trung chuyển ma túy đi các vùng khác tiêu thụ.

Ngay sau khi kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất được triển khai, Phòng PC 47 Công an tỉnh Yên Bái đã cử nhiều lượt trinh sát tăng cường xuống cơ sở.

Thời tiết những ngày cuối năm diễn biến phức tạp, nhiệt độ trong ngày có thời điểm chênh nhau đến hàng chục độ, đặc biệt là ở những khu vực núi cao, hẻo lánh. Đầu tháng 12-2017, sau nhiều ngày “ăn gió, nằm sương”, Phòng PC 47 đã có thông tin về đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ Sơn La trung chuyển qua Yên Bái, rồi đưa đi các địa bàn khác tiêu thụ.

Đến ngày 20-12-2017, căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, các trinh sát đã có đủ cơ sở xác định đây là nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động liên tỉnh với số lượng ma túy rất lớn...

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Mùa Thị Sao.

Để huy động tối đa các lực lượng, đảm bảo phá án thành công, chuyên án đã được Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái ký quyết định thành lập; đồng thời phân công Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo Phòng PC 47 và một số điều tra viên, trinh sát thuộc PC 47 là thành viên ban chuyên án.



Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây này để xử lý trước pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án.

Từng kinh qua nhiều trận đánh, song chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 18-1, để lại cho Thượng tá Phạm Song Tùng, Phó trưởng Phòng PC 47 Công an tỉnh Yên Bái những kỷ niệm thật khó quên.

Anh nhớ lại: Mùa Thị Sao, đối tượng cầm đầu trong đường dây, sinh ra trong một gia đình có nhiều người thân liên quan đến việc mua bán cái chết trắng. Chồng thị là Giàng A Chúng (30 tuổi), vào năm 2015 bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy và đang chờ thi hành án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La.

Trong vỏ bọc của một người phụ nữ Mông cam chịu, nữ trùm mua bán ma túy có thủ đoạn điều hành đường dây cực kỳ tinh vi. Mùa Thị Sao tham gia hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài, địa bàn hoạt động rộng, liên quan đến nhiều địa phương như Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lạng Sơn..., thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội. Các mắt xích trong đường dây của Sao đều là người dân tộc Mông, có quan hệ họ hàng mật thiết với nhau, tạo thành một đường dây khép kín.

Trong khi đó, địa bàn đấu tranh chuyên án cũng là một trở ngại đối với các trinh sát trong quá trình tiếp cận và nắm bắt thông tin. Thượng tá Phạm Song Tùng tiếp lời: Khu vực hoạt động của Mùa Thị Sao là hai xã Hang Kia và Pà Cò thuộc huyện Mai Châu, những địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh Hòa Bình và cả nước.

Địa danh này gắn liền với sự hy sinh anh dũng của Đại tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu; Trung úy Bùi Quốc Đại, cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Hòa Bình và Thiếu úy Sùng A Trư, cán bộ Công an huyện Mai Châu trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Vì vào địa bàn, thu thập chứng cứ về Mùa Thị Sao và mắt xích quan trọng trong đường dây là Giàng A Đua (39 tuổi, trú tại xã Hang Kia) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Sau khi chồng bị bắt giữ, Sao lại chuyển về xã Lóng Luông, tại chỗ ở này, đối tượng còn bố trí người canh gác, cảnh giới từ xa và có hầm từ trong nhà thông ra vườn và ngoài núi để sẵn sàng chống trả và tẩu thoát khi bị vây bắt.

Trước thời điểm chuyên án được xác lập, Công an TP Hải Phòng khi thực hiện kế hoạch khám xét tại khu vực này đã bị các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt... Bởi thế, quá trình thâm nhập, thu thập chứng cứ của các trinh sát phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy.

Đối tượng Giàng A Đua.

Sự linh hoạt của các trinh sát được giao nhiệm vụ đã giúp ban chuyên án có được những thông tin quan trọng, phục vụ cho việc phá án. Qua các thông tin thu thập được, họ đã dựng được nhân thân của Giàng A Đua, mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào năm 2016, Giàng A Đua đã cùng đồng bọn tham gia vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam... Khi bị phát hiện, Đua và đồng phạm dùng súng và lựu đạn chống trả quyết liệt và đã tẩu thoát.

Sau lần đó, Giàng A Đua càng cảnh giác hơn, trong mỗi chuyến hàng, chúng luôn mang theo súng và mìn tự chế để chống trả lực lượng vây bắt và sẵn sàng tự sát khi không còn đường thoát vì chúng biết rõ nếu bị bắt đồng nghĩa đối mặt với bản án tử hình.

Tại địa bàn xã Lóng Luông, đối tượng và đồng bọn đã phô trương thanh thế bằng việc có súng và lựu đạn để đe dọa, uy hiếp những người dân trên địa bàn...

Sau nhiều lần kiểm tra, kẻ cầm đầu quyết định giao hàng, thời điểm đó vào đêm 22-12-2017. Một kế hoạch đánh án đã được Phòng PC 47 Công an tỉnh Yên Bái báo cáo với Giám đốc và thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái.

100% quân số của Phòng PC 47 với sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Yên Bái và Bộ Công an đã chia làm 4 mũi, tổ chức chốt chặn, bắt giữ đối tượng.

Một mũi 8 đồng chí chốt chặn tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); một trong 2 tổ, mỗi tổ 10 đồng chí, mai phục tại địa bàn thị trấn Nông trường Trần Phú và xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; một tổ chốt chặn tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đúng như thông tin các trinh sát có được, tối hôm đó, Mùa Thị Sao di chuyển từ Sơn La sang thị trấn Nông trường Trần Phú.

Đối tượng vượt đường rừng, qua nhiều chốt trạm của Công an tỉnh Sơn La và Hòa Bình để vận chuyển ma túy vào địa bàn huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Sau đó, bọn chúng không đi theo đường quốc lộ mà đi tắt, đường tránh qua các lối mòn, đường liên xã để vào huyện Văn Chấn. Hai ngày mai phục, các thành viên trong ban chuyên án căng thẳng như dây đàn...

Khoảng 16h ngày 23-12-2017, Đua xuất hiện trên tuyến đường qua xã Vân Hội và Việt Hồng của huyện Trấn Yên, đây là đỉnh đèo Vần nơi có địa hình rất hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là vực sâu thăm thẳm.

Khoảng 17h ngày 23-12-2017, đối tượng lọt vào điểm phục kích. Theo kế hoạch đã phân công, ban chuyên án sử dụng hai xe ôtô tải chắn đường tiến và lui của Giàng A Đua. Biết bị vây bắt, Giàng A Đua chống cự quyết liệt nhưng do phương án đã được tính toán kỹ lưỡng, đối tượng không thể phản kháng.

Vào thời điểm bắt Đua đã thu giữ tang vật là 20 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp. Do kế hoạch được tính toán tỉ mỉ nên lúc này, Mùa Thị Sao vẫn ung dung trong nhà nghỉ chờ Giàng A Đua giao hàng. Sau khi bắt giữ Giàng A Đua, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ Mùa Thị Sao tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nông trường Trần Phú, cách vị trí này 60km.

Căn cứ vào các tại liệu thu thập được, ngày 26-12-2017, Phòng PC 47 Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mùa Thị Sao về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Giàng A Đua về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chứng kiến người thân trong gia đình lần lượt bị bắt giữ về ma túy, Mùa Thị Sao không khỏi suy nghĩ, nhưng đồng tiền với sức mạnh quỷ ám đã khiến chị ta không giữ được mình.

Với mối quan hệ thân tộc, trong làng và bản thân chồng cũng tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy, chị ta khá dễ dàng trong việc tìm nguồn hàng. Sau khi mua được ma túy, Mùa Thị Sao thuê Giàng A Đua vận chuyển, lần này chị ta hứa hẹn trả công là 60 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng PC 47 Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, mở rộng. Thành công của chuyên án có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiệp vụ, từ đây Công an tỉnh có thêm kinh nghiệm về sự đoàn kết, bài học về huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia chuyên án; tham mưu giúp Ban giám đốc Công an tỉnh cũng như chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới.