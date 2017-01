Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích IS ở Syria

(Kiến Thức) - Tướng Sergei Rudskoy cho biết lần đầu tiên, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích IS (nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo) lần đầu tiên ở Syria.

Việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích IS có sự phối hợp với phía Syria và diễn ra ở vùng ngoại ô thị trấn Al-Bab do phiến quân IS chiếm giữ.

Máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân Nga tham chiến ở Syria. Ảnh: Cơ quan báo chí BQP Nga

Tham gia hoạt động không kích chung này có 9 máy bay cường kích của Nga (4 chiếc Su-24M, 4 chiếc Su-25 và 1 Su-34) cùng với 8 chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ (4 chiếc F-16 và 4 chiếc F-4).

Trung tướng Rudskoy cho biết các chiến đấu cơ nói trên đã đánh vào 36 mục tiêu. Ông nói thêm: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả đã được phê duyệt trước thông qua các cơ quan tham mưu và chỉ huy các nhóm hàng không của hai nước".