Nga tóm gọn một nhóm khủng bố ở thủ đô Moscow

Các cơ quan an ninh của Nga đã phát hiện và ngăn chặn hoạt động của một nhóm khủng bố đang chuẩn bị loạt vụ phá hoạt ở thủ đô Moscow. Những phần tử này đã bị tóm gọn trong một căn hộ trên phố Nametkina, phía nam thành phố. Ảnh: Nhà số 11, phố Nametkina, nơi các nhân viên an ninh đã bắt giữ những kẻ khủng bố. Hoạt động đột nhập diễn ra trong tích tắc... "Úp mặt xuống sàn! Tay đặt sau lưng! Nằm yên!" Đặc nhiệm FSB không nương tay với những kẻ khủng bố. Các chiến sĩ đặc nhiệm dẫn một đối tượng bị bắt ra khỏi cầu thang. Nhân viên FSB bắt giữ một tên khủng bố. Số vũ khí của nhóm khủng bố bị nhân viên FSB thu hồi. (Ảnh chụp từ video do cơ quan an ninh cung cấp) Lựu đạn RGD-5 thu được từ những kẻ bị bắt. Khẩu súng này đã bắn vào ai đó. Nhân viên an ninh cho xem thiết bị nổ thu được. Một kẻ bị bắt. Cảnh sát đặc nhiệm OMON yểm trợ các nhân viên FSB. (Nguồn ảnh: Sputnik)

