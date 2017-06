Một số hình ảnh Triển lãm hàng không quốc tế Le Bourget

Tuy Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức khai mạc Triển lãm hàng không quốc tế Le Bourget sáng 19/6, nhưng khách bình thường phải đợi đến ngày 23/6 mới được vào chiêm ngưỡng chiếc máy bay và các màn biểu diễn trên không. Trong ảnh: Máy bay phản lực chở khách khổng lồ Airbus A380. Ảnh: Reuters Người ta ước tính sẽ có hơn 350 ngàn khách tham quan. Năm nay, số nhà triển lãm cũng rất đông đảo, lên đến con số 2.370. Trong ảnh: Máy bay chở khác phản lực thân rộng Airbus A350-1000 XWB trình diễn khả năng leo độ cao đáng khâm phục. Ảnh: REUTERS Triển lãm hàng không quốc tế Le Bourget lần này trình làng một số kiểu máy bay mới như A321néo và A350-1000 của tập đoàn châu Âu Airbus hay Boeing 787-10 Dreamliner và 737 Max 9 của tập đoàn Mỹ Boeing hay Antonov 132 D của Nga. Trong ảnh: Máy bay Antonov 132 D của Nga. Ảnh: Airforce Technology Về phía máy bay quân sự, mọi con mắt sẽ đổ dồn về Le Bourget của Không quân Mỹ F-35A, do hãng Lockheed Martin chế tạo. Ảnh: REUTERS Chiến đấu cơ Rafale quen thuộc của hãng Pháp Dassault Aviation cũng có màn trình diễn kỹ thuật trên không. Ảnh: REUTERS Khách tham quan Le Bourget sẽ được vào buồng lái mô phỏng để trải nghiệm chiếc máy bay vận tải A400M của Airbus. Ảnh: REUTERS Máy bay chở khách phản lực Boeing 737 Max trình diễn ký thuật trên không. Ảnh: REUTERS Theo một đại diện của Airbus, trong năm 2017, không chỉ Airbus mà toàn bộ ngành chế tạo máy bay sẽ nhận được ít đơn hàng hơn nhiều so với những năm trước. Trong ảnh: Máy bay chở khách thân rộng Airbus A350-1000 XWB bay trình diễn. Ảnh: REUTERS Máy bay vận tải quân sự hai động cơ phản lực Embraer KC-390. Ảnh: REUTERS Chiến đấu cơ Lightning 162 của Không quân Mỹ bay trình diễn. Ảnh: REUTERS Trong số các sáng chế mới được giới thiệu tại Le Bourget có thể kể đến máy bay điện tương lai E-Fan ( hay « xe bay » đô thị) do hãng AeroMobil chế tạo, có thể leo đến độ cao 3.048m... ...hay máy bay không người lái (UAV" "AW HERO" của hãng sản xuất Leonardo. Ảnh: REUTERS

